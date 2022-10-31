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إيلون ماسك وتويتر (أرشيفية- رويترز)
تعبيرية

تويتر تخطط لفرض رسوم للحسابات الموثقة!

نحو 20 دولاراً شهرياً للمستخدمين

العربية.نت _ وكالات
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تخطط شركة تويتر لبدء فرض نحو 20 دولاراً شهرياً للمستخدمين للاحتفاظ بعلامات الاختيار الزرقاء كجزء من خدمة متميزة سيتم طرحها تحت قيادة مالك الشركة الجديد الملياردير إيلون ماسك.

وقال ماسك عبر تويتر أمس الأحد: "يتم تجديد عملية التحقق بأكملها في الوقت الحالي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

وحسب تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، تخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولار شهرياً والذي يسمى "Twitter Blue"، المخصص للتحقق من هوية صاحب الحساب، إلى 19.99 دولار في الشهر. ولفت التقرير إلى أنه تم إمهال الموظفين العاملين على المشروع حتى يوم 7 نوفمبر لإطلاق الميزة وإلا فسيتم فصلهم. وأشار التقرير إلى أنه لدى "المستخدمين الحاليين المعتمدين 90 يوماً للاشتراك في Twitter Blue الجديد بعد إطلاقه وإلا سيفقدون علامات الاختيار الخاصة بهم".

ماسك: تويتر سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين تكنولوجيا تويتر ماسك: تويتر سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين

وتم طرح "Twitter Blue" في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات. وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زراً لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70 في المئة موافقتهم على ذلك.

وكان ماسك صريحاً بشأن رغبته في زيادة عدد الاشتراكات لتشكل نصف عائدات الشركة.

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