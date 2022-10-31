ماسك: تويتر سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين
تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب
قال إيلون ماسك على تويتر، الأحد، بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.
وغرد ماسك: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.
وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر، الأحد، نقلا عن شخصين مطلعين، أن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء
المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.
وأفاد التقرير أنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.
ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قرارا نهائيا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.
وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري، بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.
وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل، حيث سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70 في المئة موافقتهم على ذلك.
-
كوريا الجنوبية.. 154 قتيلا في حادث التدافع وتحقيق شامل في الكارثةرئيس وزراء كوريا الجنوبية قال إن الحكومة ستجري التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأخيرة
-
ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي يشعل مواقع التواصلظهر نجل القذافي في صورة جديدة تمّ تداولها منذ مساء الأحد، وكان في لباس رياضي، وبلحيته المعتادة التي يكسوها الشيب المغرب العربي
-
بالصور...إحباط تهريب 13 مصريا داخل صناديق شاحنة في ليبياتم اعتقال سائق الشاحنة وجميع المهاجرين الذين كانوا على متنها، وإتخاد كافة الإجراءات القانونية المغرب العربي