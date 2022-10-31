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إيلون ماسك وتويتر (أرشيفية- رويترز)
ماسك وتويتر
تويتر

ماسك: تويتر سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين

تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب

أميركا - رويترز
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قال إيلون ماسك على تويتر، الأحد، بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.

وغرد ماسك: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر، الأحد، نقلا عن شخصين مطلعين، أن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء
المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وأفاد التقرير أنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قرارا نهائيا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.

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وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري، بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.

وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل، حيث سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70 في المئة موافقتهم على ذلك.

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