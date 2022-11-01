إيلون ماسك: 8 دولارات شهرياً للحساب الموثق في "تويتر"

أعلن إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة "تويتر"، عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للحساب الموثق في تطبيق العصفور الأزرق.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه "نظام اللوردات والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة اختيار زرقاء هو هراء"، مضيفاً "القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا"، مبيناً أن ذلك خلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة..

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كما نشر تغريدة وهو يرتدي زي "سوبر مان"، وكتب "8 دولارات.. نعم"، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

يذكر أن ماسك استحوذ على "تويتر" الخميس الماضي، مقابل 44 مليار دولار. أتت تلك الخطوة بعد أن أقال مالك العصفور الأزرق الجديد، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.

وكان الرجل المثير للجدل أتم الأسبوع الماضي استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة بعد أشهر طويلة من الشد والجذب.

ثم تحرك سريعا لإجراء تغييرات في الشركة، التي سخر منها لعدة أشهر بسبب البطء في إدخال تغييرات على منتجاتها أو حذف حسابات البريد العشوائي.