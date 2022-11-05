تويتر يتخلى عن موظفي السياسة العامة والثقة والسلامة

بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك فصل المئات من موظفي تويتر، يوم الجمعة، وقبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي بما في ذلك أعضاء من الفرق التي تعمل على الانتخابات الأميركية وتعديل المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.

وغمرت التغريدات المنصة يوم الجمعة، واستخدم العديد من الموظفين هاشتاغات لمشاركة الخبر حيث أخبر الموظفون الآخرين أنه تم التخلي عنهم.

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وعمل العديد من أولئك الذين تم تسريحهم سابقًا في إدارات عليا بما في ذلك السياسة العامة والثقة والسلامة والاتصالات والهندسة والتسويق والموارد البشرية.

وتم استبعاد نصف فريق السياسة العامة في تويتر بما في ذلك أعضاء فريق يتولى التحقق من حسابات السياسيين، وفقًا لشخص مقرب من الشركة طلب عدم الكشف عن هويته.

ومنذ شراء تويتر الأسبوع الماضي، أصر الملياردير على أن تظل سياسات إدارة المحتوى والمعلومات المضللة للشركة سارية، وسعى إلى تهدئة المعلنين الذين كانوا ينتظرون بشأن وعوده لاستعادة المزيد من المحتوى الحر إلى موجز الأخبار الخاص بها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، كتب ماسك على تويتر أن "التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى لم يتغير على الإطلاق".

ومع ذلك، يبدو أن تسريح العمال يوم الجمعة يضيف الوقود إلى مخاوف كل من المستخدمين والمعلنين من أن تويتر يواصل قدرته على مراقبة من وماذا يظهر على منصته. وتأتي التسريحات الشاملة في الوقت الذي يُتوقع فيه اختبار أنظمة الاعتدال في الشركة خلال انتخابات منتصف المدة.

وفي مكالمة صحفية دعا تحالف من مجموعات الحقوق المدنية والناشطين يسمى "توقف عن تسميم تويتر" إلى وقف عالمي للإعلان في ضوء التسريح الجماعي للعمال يوم الجمعة.

وقالت بعض الشركات الكبيرة، مثل جنرال ميلز وفايزر وجنرال موتورز، إنها أوقفت الإعلانات مؤقتًا على المنصة.

وقالت جيسيكا جونزاليس، المدير التنفيذي المشارك لمجموعة الصحافة الحرة "مع عمليات التسريح الجماعي للعمال اليوم، من الواضح أن تصرفات ماسك تخون كلماته".

وقام ماسك بنفسه بالتغريد بأن المنصة قد شهدت بالفعل "انخفاضًا هائلاً" في عائدات الإعلانات بسبب ضغوط الجماعات المدنية على تويتر قائلا إنها "تحاول تدمير حرية التعبير في أميركا".

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أقر ماسك بحالات التسريح الجماعي للعمال، وغرد قائلاً: "لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم"، مضيفًا أن "كل شخص خرج من الخدمة عُرض عليه عرض إنهاء الخدمة وهو ما يزيد بنسبة 50٪ عن المطلوب قانونياً".

وكان أحد الأفراد الذين تم تسريحهم هي ميشيل أوستن، المديرة السابقة للسياسة العامة والانتخابات في الشركة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا.

وغردت أوستن بأنها كانت مسؤولة عن المساعدة في قيادة سياسة انتخابات منتصف المدة الأميركية لعام 2022 على المنصة، وكتبت على موقع تويتر يوم الجمعة "كنت مسؤولة عن أعمال التأثير الاجتماعي في كلا البلدين".