إيلون ماسك: قرار العلامة الزرقاء بـ"تويتر" سيتخذ في هذا الموعد

أعلن مالك "تويتر" الجديد ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، أن قرار العلامة الزرقاء للحساب الموثق على موقع الطائر الأزرق سيتخذ على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل.
وكان الملياردير الأميركي أعلن في وقت سابق، أن الشركة ستفرض رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادا على الإعلانات.
وقال ماسك إن المشتركين الذين لديهم علامات التحقق الزرقاء سيحصلون على الأولوية في الردود والإشارات والبحث، وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أطول، كما سيشاهدون نصف عدد الإعلانات.
يذكر أن ماسك أكمل صفقة الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب.
وتعد علامة التوثيق الزرقاء، وليدة دعوى تشهير ضد الشركة عام 2009 وكانت متورطة في إثارة الجدل، إشارة إلى المكانة في المجتمع الرقمي.
كان الهدف الأساسي من البرنامج هو التحقق من هوية فئات معينة من الأشخاص، مثل المشاهير والسياسيين والشركات والصحفيين كحماية من انتحال الهوية والاحتيال، وتشترط قواعد الشركة أن تكون الحسابات "موثوقة ومميزة ونشطة" للظفر بالعلامة.
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