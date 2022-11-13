هكذا يمكن التمييز بين الحسابات الموثقة و"المدفوعة" في تويتر

قررت شركة "تويتر" مؤخراً إيقاف خدمة الاشتراك الشهري "تويتر بلو" Twitter Blue، بعد الفوضى التي حصلت بسبب سوء استغلال علامة التوثيق الزرقاء التي حصل عليها المشتركون مقابل مبلغ مادي زهيد.

ووعدت خدمة "تويتر بلو"، التي تتوفر مقابل اشتراك شهري قدره 7.99 دولار أميركية، المستخدمين بميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء، مثل: خفض نسبة الإعلانات إلى النصف، وتحرير التغريدات، والقدرة على نشر مقاطع فيديو أطول. ولكن أياً من هذه الميزات لم يُطلق بعد.

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واكتفت الشركة خلال المدة الوجيزة التي أتاحت فيها خدمتها المدفوعة بتمكين المشتركين من الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

وبعد الحصول على تلك العلامة فوجئ كثيرون بشيء لم تُعلن عنه "تويتر" من قبل، وهو أن الشركة ميزت بين من حصل على العلامة بسبب أنه دفع مبلغا مقابلها، وبين من هو حساب بارز.

ومع أنه يصعب للوهلة الأولى التمييز، لأن العلامة تظهر بالشكل ذاته في جميع الحسابات الموثقة، إلا أن النقر على العلامة، سواء على سطح المكتب، أو الأجهزة المحمولة، يكشف عن السبب وراء التوثيق.

وتكتب تويتر عبارة "هذا الحساب موثّق لأنه مشترك في ميزة Twitter Blue" للحسابات التي دفعت للحصول على العلامة الزرقاء. وتكتب عبارة "تم توثيق هذا الحساب، لأنه معروف في الحكومة أو الأخبار أو الترفيه أو فئة معينة أخرى" إلى جانب الحسابات التي وُثِّقت سابقاً.



حساب موثق بسبب الاشتراك في خدمة تويتر بلو حساب موثق بسبب كونه شخصية عامة

وهذه الخطوة من تويتر مرحب بها للتمييز بين الحسابات الموثقة لكنها قد لا تكون كافية، إذ إنه من غير المتوقع أن ينقر الجميع على العلامة لمعرفة السبب وراء التوثيق.

ولهذا السبب، يبدو أن الشركة قررت مرة أخرى إعادة عبارة التوثيق الإضافية "رسمي" Official، بعد أن أتاحتها ليوم واحد فقط ثم أزالتها قبل أيام.

يُشار أيضاً إلى أن شركة تويتر قررت منع المستخدمين حديثي التسجيل في المنصة من الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، وقالت إن أي حساب يُنشَأ اعتباراً من 9 نوفمبر الحالي لن يتمكن من الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" في الوقت الراهن.

بدورهما، أطلق المطوران ويل سيجار وولتر ليم، إضافةً (extension) لمتصفحات الويب تعرض السبب وراء الحصول على علامة التوثيق، وتحمل الأداة اسم: ثمانية دولارات Eight Dollars، في إشارة إلى الثمن الذي يُدفع للحصول على العلامة.

وفي الوقت الراهن، تتوفر الأداة لمتصفح كروم من شركة غوغل، ومتصفح فايرفوكس من مؤسسة موزيلا، وهناك وعد من المطورين بإطلاقها لمتصفح إيدج من شركة مايكروسوفت، ومتصفح سفاري من شركة آبل قريباً.



حساب مدفوع حساب موثوق

وأوضح المطوران على موقع GitHub طريقة تنزيل الأداة التي تنتظر الموافقة لتُتاح عن طريق متجر كروم الإلكتروني، أما على متصفح فايرفوكس، فيمكن تنزيلها من المتجر مباشرة.

وبعد تفعيل الأداة من قسم الإضافات على كروم، فإن الأداة ستغير علامة التوثيق في تويتر من الشكل المعتاد إلى العلامة مع عبارة توضيحية بجانبها ضمن إطار خاص.

وبالنسبة للحسابات الموثقة، فإن الأداة تذكر عبارة "موثق" Verified، إلى جانب الاسم. وبالنسبة للحسابات التي حصلت على العلامة بالاشتراك في "تويتر بلو" فإن عبارة "مدفوع" Paid ستظهر باللون الأزرق مع رمز الدولار بدلاً من علامة "صح".

تجدر الإشارة إلى أن الأداة لا تعمل حين تكون العربية هي لغة العرض لتويتر، ولكنها تعمل كما ينبغي إن كانت اللغة الإنكليزية هي لغة العرض.