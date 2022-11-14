كيف تنشئ نسخة افتراضية منك لدخول عالم الميتافيرس؟

إذا كنت ترغب في دخول عالم (الميتافيرس) Metaverse فيجب أن تنشئ نسخة افتراضية منك تمثلك في المساحات الرقمية، هذه النسخة ستكون عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد لك، ليس من الضروري أن تشبهك تمامًا حيث يمكنك التعديل فيها وفقًا لرغبتك.

لذلك سنستعرض اليوم كيفية إنشاء نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد منك لتتمكن من دخول عالم الميتافيرس بسهولة.

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أولًا ما هو الميتافيرس؟

يعتبر الميتافيرس عالما افتراضيا فهو ببساطة بيئة مولدة عبر الحاسوب يتفاعل فيها الناس مع بعضهم، لذلك لا يوجد أي شروط أو معايير لشكل النسخ الافتراضية التي تمثل البشر، حيث يمكنك دخوله من خلال أي نموذج ثلاثي الأبعاد سواء يمثل بشرًا أو أو حيوانًا، أو مخلوقًا أسطوريًا. ولكن من الأفضل أن تدخله بنموذج ثلاثي الأبعاد يشبهك حتى يتمكن الآخرون من تمييزك والتفاعل معك.

يوجد الآن عدد من تطبيقات الميتافيرس منها: Meta Horizon Worlds، و Roblox، و VRChat وغيرها الكثير. وللدخول إلى منها تحتاج إلى سماعة رأس للواقع الافتراضي (VR headset) التي يمكن أن تكون باهظة الثمن، ولكن لا يزال بإمكانك استكشاف بعض التجارب الميتافيرس بدون واحدة، لذلك سنشرح كيفية إنشاء نسخة افتراضية مجانًا دون الحاجة إلى هذه السماعات.

ثانيًا؛ كيف تنشئ نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد خاصة بك؟

كل ما ستحتاجه لإنشاء نسخة افتراضية منك هو صورة لوجهك، وليس شرطًا أن تكون صورة احترافية، فيمكنك التقاط صورة شخصية لك عبر الهاتف، ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع (readyplayer.me) وهو موقع مجاني لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لكامل الجسم لاستخدامها في العوالم الافتراضية، مثل: الألعاب، والميتافيرس.

اضغط على خيار (Create avatar)، ثم اختر جنسك ذكر أم أنثى.















اضغط على خيار (التقاط صورة) Take a Photo لتحميل صورتك، وإذا كنت تفضل عدم تحميل صورة، فاضغط على خيار متابعة بدون صورة واختر أحد النماذج المعدة سابقًا.

بمجرد تحميل صورتك، سينشىء لك الموقع نموذجًا ثلاثيًا الأبعاد يشبه هذه الصورة، يمكنك التعديل في هذا النموذج وتخصيصه كما تريد.

يمكنك تخصيص لون البشرة وشكل العينين ولونها، وشكل الأنف والحاجبين والشفة، واختيار تسريحة الشعر ولونه، واختيار الملابس الرسمية أو الرياضية، والنظارات وأقنعة الوجه والاكسسوارات.

بمجرد الانتهاء من التخصيص؛ اضغط على خيار (Enter Hub) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، سيقوم الموقع بعرض النموذج الذي أنشأه.

اضغط على خيار (My Avatars) في القائمة الجانبية لتتمكن من تحميل النموذج واستخدامه في أي موقع أو لعبة.

اضغط على خيار (My Avatars)

اضغط على النقاط الثلاث في أعلى صورة النموذج ثم اضغط على خيار (Download avatar .glb)، وبذلك ستحفظ النموذج في جهازك لتحميله فيما بعد في أي موقع

ثالثًا؛ كيف تدخل إلى عالم الميتافيرس بنسختك الافتراضية؟

الآن بعد إنشاء نسختك الافتراضية يمكنك استخدامها في أي عالم افتراضي أو لعبة إلكترونية، ويوفر لك موقع (readyplayer.me) مجموعة من العوالم الافتراضية التي يمكنك استكشافها مجانًا.

لاستكشاف هذه العوالم الافتراضية يمكنك اتباع الخطوات التالية:

بعد إنشاء نسختك الافتراضية في موقع (readyplayer.me)، اضغط على خيار (اكتشف التطبيقات) Discover Apps في القائمة الجانبية، ستجد العشرات من العوالم الافتراضية ومنها عوالم يتيح لك دعوة أصدقاء للاستمتاع معهم في عالم الميتافيرس مثل: VRChat، أو عالم (Meeting VR) الذي يتيح لك إجراء اجتماعات افتراضية مع الآخرين.

إذا كنت تريد الدخول إلى عالم (Meeting VR) مثلًا، فاضغط عليه في قائمة العوالم الافتراضية.

اضغط على خيار (Connect avatar) لاستيراد نسختك الافتراضية التي أنشأتها باستخدام وحملها في منصة (Meeting VR)، من خلال الضغط على خيار (Connect avatar). ولكن يجب أن تنشيء حساب في العوالم الافتراضية التي تختار الدخول إليها أولًا.

يعد موقع (readyplayer.me) مجرد طريقة واحدة لإنشاء نسختك الافتراضية ودخول عالم الميتافيرس، وإذا كنت تفضل إنشاء نسختك الافتراضية مباشرةً داخل العالم الافتراضي الذي ترغب بالعيش فيه. تتيح لك منصة أخرى تُسمى (Synthesia) إنشاء نسخة رقمية لنفسك تبدو أقل شبهاً بالرسوم المتحركة وتشبه شخصًا حقيقيًا.

قد يكون إنشاء نسخة افتراضية للعوالم الرقمية مفهومًا جديدًا، لكنه بالفعل عمل مربح للكثيرين، حيث توجد خدمات لإنشاء نسخ افتراضية مخصصة وتتراوح أسعارها من بضع مئات من الدولارات إلى 10000 دولار.