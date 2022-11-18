أسرار اجتماع ماسك الأخير في تويتر.. أعضاء في الكونغرس يطالبون بتحقيق

عادةً ما يجلب كأس العالم زيادة في نشاط تويتر، ومن المتوقع أن يحدث ذلك مرة أخرى مع انطلاق البطولة في نهاية هذا الأسبوع. ولكن بعد الهجرة الجماعية الأخيرة لآلاف الموظفين من الشركة، ومع استمرار الاضطرابات الداخلية، هناك تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة الموقع على الصمود.

وقبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده إيلون ماسك، الخميس، لموظفي تويتر ليقرروا ما إذا كانوا سيبقون أو يتركون وظائفهم، بدت شركة التواصل الاجتماعي في حالة من الفوضى، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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وعقد ماسك ومستشاروه اجتماعات مع بعض العاملين على تويتر الذين اعتبروهم حاسمين، لمنعهم من المغادرة، على حد قول 4 أشخاص على دراية بالمحادثات. وأرسل ماسك رسائل مربكة حول سياسة العمل عن بعد للشركة، ويبدو أنه تراجع عن موقفه بشأن عدم السماح للأشخاص بالعمل من المنزل قبل تحذير مديريهم، وفقًا لهؤلاء الأشخاص ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها الصحيفة.

وقال شخصان إن الاستقالات تتواصل طوال الوقت. وبحلول الموعد النهائي، الساعة الخامسة مساءً. بالتوقيت الشرقي بدا أن المئات من موظفي تويتر قرروا المغادرة مع خيار تعويضات نهاية الخدمة لمدة 3 أشهر، على حد قول المطلعين.

وزادت عمليات الاستقالات من الاضطرابات في تويتر منذ أن أكمل ماسك عملية الاستحواذ ب 44 مليار دولار الشهر الماضي.

وقام الملياردير بتسريح نصف العاملين في تويتر البالغ عددهم 7500، وطرد المعارضين، وأخبر الموظفين أنهم بحاجة إلى أن يكونوا "نواة صلبة للغاية" لإنجاح الشركة.

والأربعاء، أعطى ماسك موظفي تويتر المتبقين أقل من 36 ساعة فقط للمغادرة أو الالتزام ببناء "تويتر". وقال إن الذين سيغادرون سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة لمدة 3 أشهر، حيث يرى أن هذه الخطوة ستجعل الشركة أكثر قدرة على المنافسة، وتوفر أيضًا فرصة لخفض التكاليف وتطهر الشركة من العمال الساخطين.

وأثار تسريح العديد من الموظفين في مثل هذه الفترة المضغوطة تساؤلات حول كيفية استمرار تويتر في العمل بفعالية.

وقال 5 أشخاص إن ماسك جلب بعض المهندسين والمديرين من شركاته الأخرى، مثل شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، والعديد منهم بدأوا للتو في تسريع فهم كيفية عمل خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

مطالبات بتحقيق في سياسات ماسك

ولا يواجه تويتر تحديات داخلية فقط، بل يتعلق الأمر بملكية وسياسات ماسك. ويوم الخميس، دعا 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الديمقراطيين لجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت اتفاقية خصوصية المستهلك مع الوكالة منذ تولى ماسك مقاليد الأمور.

وجاءت الرسالة في أعقاب استقالات المديرين التنفيذيين للأمن في تويتر الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن ماسك قد غيّر بعض ممارسات أمان البيانات في الشركة.

وبعد ظهر الخميس، أرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني بدا فيها وكأنه يتراجع عن موقفه من العمل من المنزل. وقال: "فيما يتعلق بالعمل عن بُعد، كل ما هو مطلوب للحصول على الموافقة هو أن يتحمل مديرك مسؤولية ضمان تقديمك مساهمة ممتازة".

ووصل البريد الإلكتروني بعد ساعات من رفع موظف سابق في تويتر دعوى قضائية ضد الشركة، متهما سياسة ماسك الجديدة بالتمييز ضد العمال ذوي الإعاقة.

وأفاد 3 أشخاص إن فريق ماسك عقد أيضًا اجتماعات مع موظفين لم يحسموا أمرهم بعد، والذين يلعبون دورًا رئيسيًا في عمليات تويتر لمحاولة إقناعهم بالبقاء. وقال ماسك في عرضه إنه يعرف كيف يفوز، وأن من يرغب في الفوز يجب أن ينضم إليه، كما قال شخص مطلع على الاجتماع.

وفي أحد تلك الاجتماعات تم استدعاء بعض الموظفين إلى غرفة اجتماعات في مكتب سان فرانسيسكو، بينما حضر آخرون عبر الفيديو. وبدأ بعض الذين اتصلوا بإنهاء المكالمة عبر الفيديو، وعلى ما يبدو أنهم قرروا المغادرة، حتى مع استمرار ماسك في الحديث ، حسبما قال شخصان مطلعان على الاجتماع.