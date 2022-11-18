سرق الملايين من حسابات بنكية.. توقيف قرصان أوكراني بسويسرا

كشف موقع "كريبز أون سيكيوريتي" المتخصص، اليوم الجمعة، أن قرصان المعلوماتية الأوكراني فياتشيسلاف إيغوريفيتش بينشوكوف، المطلوب منذ 2012 من القضاء الأميركي، أوقف الشهر الماضي في سويسرا.

وأوقف الرجل البالغ من العمر 40 عاماً في جنيف في 23 أكتوبر خلال زيارة لزوجته المقيمة على ضفاف بحيرة ليمان، بحسب الموقع.

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وأكد مكتب العدل الاتحادي السويسري لموقع "واتسون" الإخباري السويسري، توقيف مواطن أوكراني مطلوب لدى السلطات الأميركية، موضحاً أن الرجل كان يرفض تسليمه للولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم المكتب رافائيل فراي للموقع: "قرر مكتب العدل الاتحادي السويسري في 15 نوفمبر 2022 الإذن بتسليمه إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً أنه لا يزال بإمكان المشتبه به استئناف القرار.

ويتهم الأميركيون بينتشوكوف بقيادة مجموعة قراصنة معلوماتية نفذوا عمليات قرصنة بملايين الدولارات، لا سيما من خلال اختراق حسابات مصرفية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

ووُجهت إليه اتهامات قضائية في هذا الإطار مع ثمانية متواطئين في الولايات المتحدة عام 2012، لكنه نجح في الإفلات من العدالة.



صورة نشرها الـ"إف. بي. أي" لفياتشيسلاف إيغوريفيتش بينشوكوف واثنين من شركائه صورة نشرها الـ"إف. بي. أي" لفياتشيسلاف إيغوريفيتش بينشوكوف

وبحسب لائحة الاتهام في ذلك الوقت، استخدم المشتبه بهم فيروس المعلوماتية "زيوس" لسرقة أرقام حسابات مصرفية وكلمات مرور ومعلومات أخرى لازمة لاختراق الحسابات المصرفية.

وهكذا تمكن القراصنة من "سرقة ملايين الدولارات"، وفق ما أكدته وزارة العدل الأميركية.

وذكر موقع "كريبز أون سيكيوريتي" أن بينشوكوف يتحدر من دونيتسك الناطقة بالروسية، وهي منطقة في شرق أوكرانيا ضمتها روسيا أخيراً إلى أراضيها.