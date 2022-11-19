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FILE PHOTO: Elon Musk twitter account is seen through Twitter logo in this illustration taken, April 25, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
(تعبيرية)
تويتر

البيت الأبيض: على ماسك حماية بيانات الأميركيين

"واشنطن بوست": سياسيون وحكومات وسفارات يستعدون للأسوأ في حال تعطل "تويتر" مؤقتاً

العربية.نت
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قال البيت الأبيض إن جميع الشركات، بما فيها تلك التي تملك مواقع التواصل الاجتماعي، عليها اتخاذ إجراءات لحماية بيانات الأميركيين على الإنترنت، مطالباً مالك "تويتر" إيلون ماسك بتوضيح كيفية حماية بيانات الأميركيين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلت عن مصادر داخل "تويتر"، قولهم إن الموقع أصبح في وضع حرج وسط تساؤلات حول قدرته على الاستمرار بالعمل.

وأكدت الصحيفة أن "تويتر" شهد مئات الاستقالات بعد مطالبة إيلون ماسك الموظفين بزيادة ساعات العمل.

مكاتب تويتر في سان فرانسيسكو
مكاتب تويتر في سان فرانسيسكو
ماسك يبدأ برفع الحظر عن حسابات مثيرة للجدل في تويتر تكنولوجيا تويتر ماسك يبدأ برفع الحظر عن حسابات مثيرة للجدل في تويتر

وكان من ضمن المستقيلين، مهندسون بارزون الأمر الذي هدد عمل المنصة، حيث تعرضت أنظمة الموقع الحساسة لمشكلات إثر الاستقالات.

وأكدت "واشنطن بوست" أن سياسيين وحكومات وسفارات يستعدون للأسوأ في حال تعطل "تويتر" مؤقتاً.

في هذا السياق، بدأ إيلون ماسك إجراء استطلاع على "تويتر" يطلب من المستخدمين التصويت على إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على المنصة.

كما أعلن ماسك قبل ساعات إعادة عدد من الحسابات المثيرة للجدل، بينها حساب الممثلة الكوميدية كاثي غريفين.

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