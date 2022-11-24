تطبيق جديد يجذب مستخدمي تويتر.. وماسك يسخر

في ظل الأزمة التي تمر بها منصة تويتر منذ استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك عليها، نمت شعبية مجموعة أخرى من التطبيقات الأصغر حجماً خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يهدد تويتر بخسارة مستخدميه.

وشهد تطبيقا Mastodon وTumblr طفرة في النمو مؤخراً، لكن Hive Social هو أحدث تطبيق صاخب لوسائل التواصل الاجتماعي والأكثر تحميلاً عبر متجر تطبيقات آبل، الأمر الذي حتى إيلون ماسك لاحظه، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

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فقد ردّ ماسك ساخراً على تغريدة أحد المستخدمين الذي كتب متسائلاً عن التطبيق الجديد الذي ظهر فجأة وجذب العديد من المستخدمين، وكتب الثري الأميركي عبارة واحدة وهي "مضحك جداً" (lmao).

تفاجأ وفكّر

من جهته، علّق مؤسس تطبيق Hive Social البالغ من العمر 24 عاماً، رالوكا بوب، على الأمر بأنه "من غير المفاجئ" أن يلاحظ ماسك المنصة.

وأضاف بوب، الذي يدير التطبيق مع شخصين آخرين، أنه عندما أرسل له شخص ما تغريدة ماسك في البداية، تفاجأ وفكّر "هل هذا حقيقي؟".

كما أوضح أنه كان مجرد نوع من الإعجاب، أي "تم الاعتراف بنا".

"منصة آمنة وصحية"

إلى ذلك، أشار إلى أن منصته "أنشأت مجتمعاً آمناً وصحياً"، لافتاً إلى أنها فكرة قد تروق لبعض مستخدمي تويتر الذين رفضوا قرار ماسك بإعادة بعض الحسابات المحظورة، بما في ذلك الحساب الخاص بالرئيس السابق دونالد ترمب.

وأفاد بوب بأن فريقه لا يضم حتى الآن مشرفين على المحتوى، والذي سيكون على الأرجح مفتاحاً لضمان خلو النظام الأساسي من المحتوى الذي يحتمل أن يكون خطيراً ومسيئاً، مشيراً إلى أن إضافتهم أولوية.

تويتر مات؟!

يذكر أن تويتر يشهد تحولات كبرى منذ شرائه من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والأعطاب.

فثمة من يخشى أن يؤدي نقص الموظفين إلى تفاقم المشكلات، وربما توقف المنصة عن العمل، حتى إنه ثمة من تداول مؤخراً، وسم #RIPTwitter ، في إشارة إلى أن "تويتر قد مات"!