"قدها بنفسك".. ماسك يرد على بيل غيتس بعد تشكيكه بذاتية قيادة "تسلا"

"قدها بنفسك".. هذا ما رد به أغنى رجل في العالم إيلون ماسك على رجل الأعمال الأميركي ومؤسس عملاق التكنولوجيا العالمي "مايكروسوفت" بيل غيتس، حينما شكك في فعالية سيارات تسلا ذاتية القيادة.

وغرّد المالك الحالي لـ"تويتر" على حسابه موجهاً حديثه لبيل غيتس: "يمكنه أن يقودها بنفسه إن أراد".

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He can drive it himself if he wants! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

ونشر الحساب الرسمي لشركة تسلا Teslaconomics على "تويتر" تغريدة ماسك، مع الإشارة إلى أن تسليم شاحنات تسلا ذاتية القيادة Tesla Semi سيبدأ الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن ماسك أخبر بيل غيتس بأنه يمكنه قيادتها بنفسه إن أراد.

وكان بيل غيتس قد شكك في السابق بأن شاحنات تسلا لن تحدث أبداً.

Elon told me Bill Gates can drive the Tesla Semi himself if he wants to. 👀👇 $TSLA https://t.co/eiBJ7MGsVL — Teslaconomics (@Teslaconomics) November 27, 2022

يُذكر أن شاحنات تسلا Tesla Semi هي شاحنة كهربائية ذاتية القيادة من تطوير شركة تسلا موتورز، تم الكشف عن نموذجين تجريبيين في نوفمبر 2017 وقد بدأ الإنتاج التجاري هذا العام.

تتميز الشاحنة بطبقة طلاء فضية وتصميم أمامي أنيق، جنباً إلى جنب مع شعار "تسلا" الأيقوني في مقدمة ووسط غطاء المحرك.

يذكر أن شاحنة Tesla Semi وهي قادرة على قطع مسافة 800 كلم بشحنة كهربائية واحدة، وتسارعها من 0 إلى 100 كم/س خلال 20 ثانية فقط، وبذلك تعد أسرع شاحنة في العالم.

وعند فصل الحمولة أو الجزء الخلفي من الشاحنة يصل تسارعها إلى ٥ ثوانٍ فقط، وهي قادرة على السير لمسافة 1.6 مليون كلم دون مشاكل.