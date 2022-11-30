لهواتف "أندرويد".. هذه حيل للتخلص من الرسائل المزعجة

لمكافحة الرسائل والمكالمات المزعجة وحتى الضارة، يحتوي كل هاتف يعمل بنظام "أندرويد" على حيل قوية يجب عليك معرفتها.

أولاً: تصفية مكالمات Android المزعجة

يمكنك استخدام ميزة تسمى Caller ID معرف المتصل والحماية من الرسائل الإلكترونية المزعجة.

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فعند إجراء أو تلقي مكالمة باستخدام Caller ID والحماية من الرسائل المزعجة، يمكنك الحصول على معلومات حول المتصلين أو الأنشطة التجارية الخاصة بهم أو تحذيرات حول المتصلين غير المرغوب فيهم".

ولاستخدام معرف المتصل والحماية من الرسائل غير المرغوب فيها، يحتاج هاتفك إلى إرسال معلومات حول مكالماتك إلى "غوغل".

فإذا اتصل بك شخص ما خارج قائمة اتصالك، أو اتصلت به، فسيتم إرسال رقم الهاتف هذا إلى "غوغل" للمساعدة في تحديد اسم معرف المتصل التجاري أو تحديد ما إذا كانت المكالمة غير مرغوب فيها، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن".

إليك الطريقة

ولتشغيله هذه الميزة، على "أندرويد"، وانقر على المزيد من الخيارات ثم بعد ذلك، اختر الإعدادات ثم الرسائل المزعجة وشاشة المكالمات.

بعد ذلك تأكد من تشغيل See Caller and Spam ID.

كذلك، يمكنك أيضا ميزة اختيار تصفية المكالمات العشوائية بشكل تلقائي لحظرها.

سيؤدي ذلك إلى منع إشعارات المكالمات الفائتة والبريد الصوتي لمكالمات البريد العشوائي أيضًا.

ويمكنك التحقق من وجود سجل بالمكالمات المحظورة بالذهاب إلى سجل المكالمات - أو التحقق من بريدك الصوتي.

ثانياً: مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن البريد العشوائي إلى Google، والذي يجب أن يحد من كمية الرسائل غير المرغوب فيها التي تتلقاها.

فعندما تقوم بالإبلاغ عن محادثة على أنها بريد مزعج، فإنه يقوم تلقائيًا بحظر المرسل وإخفاء الرسالة.

للقيام بذلك، افتح تطبيق الرسائل ثم المس مع الاستمرار المحادثة التي تريد الإبلاغ عنها.

انقر فوق حظر (الإبلاغ عن بريد عشوائي) موافق.

سيتم إبلاغ "غوغل" برقم هاتف مرسل البريد المزعج، بالإضافة إلى آخر 10 رسائل واردة من مرسل البريد العشوائي.

بدورها لن تخبر Google مرسل البريد العشوائي بأنك أبلغت عنه.