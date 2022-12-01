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FILE - Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition March 9, 2020, in Washington. Musk will participate in a meeting with employees of Twitter on Thursday, June 16, 2022, as the billionaire and social media platform continue to try to push forward on their agreed-to $44 billion acquisition. Twitter confirmed on Tuesday that the meeting will take place, but did not provide any other details about it. (AP Photo/Susan Walsh, File)
ماسك
تويتر

ماسك: بدأنا حظر الحسابات المزيفة على تويتر

ماسك ذكر أن حظر الحسابات المزيفة سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في أعداد المتابعين

دبي - العربية.نت
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قال رجل الأعمال الأميركي مالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيلون ماسك، إن الشبكة الاجتماعية بدأت في حظر الحسابات المزيفة.

ونشر ماسك تغريدة على صفحته الخاصة على المنصة، جاء فيها: "الشبكة بدأت بحذف الكثير من الحسابات المزيفة، لذلك سيحدث انخفاض في أعداد المتابعين".

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق بأن هذه العملية ستتم، وأن الشبكة قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق إلى أن تقتنع إدارة المنصة عبر الإنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين.

ومطلع ديسمبر، حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق، تييري بروتون، ماسك، وطالبه بضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة على تويتر من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

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وقال بروتون إنه يتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة.

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