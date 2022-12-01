ماسك: بدأنا حظر الحسابات المزيفة على تويتر

قال رجل الأعمال الأميركي مالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيلون ماسك، إن الشبكة الاجتماعية بدأت في حظر الحسابات المزيفة.

ونشر ماسك تغريدة على صفحته الخاصة على المنصة، جاء فيها: "الشبكة بدأت بحذف الكثير من الحسابات المزيفة، لذلك سيحدث انخفاض في أعداد المتابعين".

مادة اعلانية

Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق بأن هذه العملية ستتم، وأن الشبكة قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق إلى أن تقتنع إدارة المنصة عبر الإنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين.

ومطلع ديسمبر، حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق، تييري بروتون، ماسك، وطالبه بضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة على تويتر من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وقال بروتون إنه يتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة.