أوكرانيا تنتقد ماسك.. بسبب حلوله "السحرية البسيطة"

انتقد أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إيلون ماسك مالك منصة تويتر بسبب "الحلول السحرية البسيطة" التي يقدمها الملياردير، مشيراً إلى أفكار طرحها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والإشراف على محتوى تويتر.

وضرب ميخايلو بودولياك مثالين على هذه الاقتراحات هما "تبادل الأراضي الأجنبية مقابل سلام وهمي" و"فتح جميع الحسابات الخاصة لأن حرية التعبير يجب أن تكون شاملة"، وفق رويترز.

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كما كتب بودولياك عبر تويتر أن ماسك يفضل ما تسمى بـ"الحلول السحرية البسيطة"، وذلك في إشارة جلية إلى خطط ماسك لإصلاح منصة تويتر، بالإضافة إلى تغريدة دعا فيها أوكرانيا إلى التخلي عن شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا في مقابل السلام.

علاقة معقدة

يشار إلى أن علاقة أوكرانيا بماسك، أغنى رجل في العالم والذي على تويتر يوم 27 أكتوبر الفائت، معقدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير الماضي.

ومُدح في الأيام الأولى للنزاع الروسي الأوكراني لتوفيره الآلاف من لواقط الإنترنت، من صنع شركته سبيس إكس، عبر أقمار ستارلينك الصناعية لأوكرانيا مجاناً.

لكن علاقة الصداقة بدأت في التدهور في أكتوبر عندما أعلن ماسك تأييده لشروط سلام رفضتها كييف.

ردود فعل غاضبة

ودعا الملياردير إلى إعلان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، جزءاً من روسيا وإجراء عمليات استفتاء في أراض مُسيطر عليها أخرى بإشراف الأمم المتحدة حول إذا ما كان ينبغي لروسيا البقاء أم الرحيل.

غير أن التغريدة لاقت ردود فعل غاضبة من المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم بودولياك. ودأبت كييف على رفض فكرة التخلي عن أراضيها مقابل السلام.