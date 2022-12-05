ميزات جديدة من غوغل لأجهزة أندرويد.. تعرف إليها

تحتفل غوغل بموسم الأعياد بإطلاق ميزات جديدة لأجهزة Android المحمولة والساعات الذكية.

وستتضمن هذه الميزات صور Google والرسائل وGoogle TV وعبر تطبيقات Google Android الأخرى بهدف تحسين واجهة المستخدم وإمكانية الوصول والرفاهية الرقمية والإنتاجية.

مادة اعلانية

كما تتضمن بعض ميزات Android الجديدة، مشاركة مفتاح السيارة الرقمي ووضع القراءة ورموزا تعبيرية جديدة للمطبخ والمزيد، بحسب ما نشر موقع "إنديا توداي".

وفي أحدث منشور بالمدونة، أعلنت Google عن ميزات جديدة موجهة لإمكانية الوصول لهواتف Android وساعات Wear OS الذكية.

وضع القراءة

وعلى غرار وضع القراءة من Apple لـ Safari، سيوفر وضع القراءة الجديد لنظام Android تجربة قراءة يمكن الوصول إليها.

وسيتمكن المستخدمون من تخصيص تجربة القراءة الخاصة بهم وفقاً لاحتياجاتهم وضبط نوع الخط وحجمه والتباين وخيار تحويل النص إلى كلام لضبط إعداد القراءة العام في هواتفهم الذكية.

كذلك سيوفر وضع القراءة في Android "تجربة قراءة يمكن الوصول إليها يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من عسر القراءة، كما تقول

رموز تعبيرية جديدة من Emoji Kitchen

وأضاف التحديث الأخير أيضاً بعض الرموز التعبيرية الجديدة بواسطة Emoji Kitchen.

ويمكن للمستخدمين إنشاء الرموز التعبيرية المختلطة الخاصة بهم في Gboard. يمكن للمستخدمين مزج الرموز التعبيرية للثلج والقلوب الزرقاء والرموز التعبيرية الأخرى مع الرموز التعبيرية العادية ليشعروا بمتعة العطلة.

أداة البحث على الشاشة الرئيسية في YouTube

وأضافت Google أداة جديدة في علبة الشاشة الرئيسية. وهناك أداة جديدة للبحث في الشاشة الرئيسية على YouTube تتيح للمستخدمين تصفح YouTube مباشرة من الشاشة الرئيسية للهاتف الذكي.

Google TV

وسيتمكن المستخدمون الآن من الإرسال مباشرة من تطبيق Google TV إلى التلفزيون المتوافق من خلال زر الإجراء العائم الجديد المتوفر في الجزء السفلي الأيمن من التطبيق على الهواتف الذكية.