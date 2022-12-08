جديد "تليغرام".. يمكنك تسجيل الدخول برقم مجهول ودون SIM

أعلن تطبيق تليغرام عن تحديث جديد لافت، يهدف إلى تعزيز الخصوصية لحماية المستخدمين.
ومن خلال التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول للتطبيق من خلال رقم مجهول بتقنية البلوك تشين عبر منصة Fragment ودون الحاجة إلى استخدام شريحة اتصال SIM.
ويهدف التليغرام من هذه الميزة، حماية خصوصية مستخدميه عبر منع الآخرين من معرفة رقم الهاتف أو حتى البحث عنهم بأرقام الهواتف، وفق ما نقله موقع "تكنولوجيا نيوز".
كذلك، مع التحديث الجديد أضيفت ميزة جديدة أخرى وهي الحذف التلقائي لجميع المحادثات التي تسمح بحذف كافة الرسائل والدردشات الجديدة بشكل تلقائي.
ويمكنك بسهولة توسيع إعدادات الحذف التلقائي لأي منها من خلال الذهاب إلى القائمة الجديدة في الإعدادات ثم الخصوصية والأمان. وبعدها اختر الحذف التلقائي للرسائل.
يشار إلى أن تطبيق تليغرام الروسي هو واحد من تطبيقات التراسل الفوري التي ركزت على خصوصية وأمان المستخدمين. وكان من الأوائل في تقديم ميزة الرسائل التي يتم تدميرها بمجرد قرائتها من قبل الطرف الآخر.
كما يمتلك قاعدة مستخدمين تصل إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريا. بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الماضي.
-
إيران تنفّذ حكم إعدام.. دعوات لمحاسبة فورية وعقوباتبعدما أعدمت السلطات في إيران، صباح الخميس، محتجا اتهمته بطعن حارس بسكين، شددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على ضرورة أن يكون هناك رد فعل قوي وعواقب ... إيران
-
حكم جديد.. عمرو أديب "بريء" في قضية سب وقذف محمد رمضانفي جديد تطورات قضية الفنان المصري محمد رمضان ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب؛ أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكما ببراءة الأخير من سب وقذف الممثل المثير ... ثقافة وفن
-
وفاة طالبة داخل مدرسة في مصر.. هل قتلها معلمها؟موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بعد وفاة طفلة مصرية لم تتجاوز 11 عاما إثر تقارير أشارت إلى أنها أصيبت بسكتة قلبية عقب تعرضها للضرب من قبل ... مصر