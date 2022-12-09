هجوم إلكتروني يعطّل مواقع أهم دار أوبرا في نيويورك

فجأة، وبدون أية إنذارات، تعطّل الموقع الإلكتروني وشباك التذاكر ومركز التواصل بدار أوبرا متروبوليتان في نيويورك، الخميس.

وأعلنت الدار عن تعرّضها لهجوم معلوماتي خرّب كل شيء وافتعل مشاكل في شبكتها.

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العروض ستُنظّم دون عمليات إلكترونية

كما ذكرت الأوبرا المرموقة في مدينة الفنون والثقافة الأميركية أن تلك المشكلات قد بدأت الخميس، مشيرة إلى أنّ العروض ستُنظّم كما هو مُقرر لكنّ أي طلب لشراء تذاكر جديدة أو استبادل أخرى أو استرداد مبالغ مدفوعة، بات غير ممكن في الوقت الحالي.

ولم تُفد المؤسسة الواقعة في حي راق شمال مانهاتن بأي توضيح في ما يخص طبيعة الهجوم الإلكتروني، ولم ترد على أسئلة وكالة فرانس برس.

فتحوا تحقيقاً

يذكر أن موقع "أوبرا واير" المتخصص كان نقل عن المدير العام لدار الأوبرا بيتر غيلب قوله في رسالة إلى أعضاء المؤسسة إنّ تحقيقاً فُتح بالحادثة.

ومنذ سنوات، تتعرض شركات ومؤسسات خاصة وعامة وإدارات الحكومية في الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول، إلى هجمات سيبرانية.

في حين أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، قانوناً للدفاع الوطني يخصّص عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز الأمن السيبراني.