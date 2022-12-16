ماسك يحظر مجموعة بارزة من الإعلاميين الأميركيين

بعد حظر العديد من النقاد والإعلاميين الأميركيين البارزين من قبل مالك تويتر إيلون ماسك من المنصة يوم الخميس، تم تقديم تفسير من قبل ماسك لأسباب الحظر.

وفي سلسلة تغريدات قال ماسك إن الصحافيين قد انتهكوا سياسة المنصة، وهم مراسل شبكة "CNN" دوني أوسوليفان، ومراسل "نيويورك تايمز" رايان ماك، ومراسل "واشنطن بوست" درو هارويل، وصحافي "ذا انترسبت" ميكا لي، والكاتب مات بيندر، ومضيف شبكة "MSNBC" السابق كيث أولبرمان. وبحسب ماسك فإن مخالفتهم هي مشاركة معلومات موقعه الحقيقي.

so far, i’ve been able to confirm about half the accounts suspended posted links to the jet tracker thing in violation of the new doxx’ing policy. unclear just yet about the rest, but i think it’s safe to say the rule is for real. https://t.co/8MDCG19kNO — Mike Solana (@micsolana) December 16, 2022

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ودافع ماسك عن قراره بتعليق الصحافيين وقال إنهم سيبقون خارج المنصة لمدة سبعة أيام.

وبعد ساعات، أجرى ماسك استطلاع رأي لـ 121.6 مليون متابع حول ما إذا كان يجب إعادة الصحافيين إلى المنصة بعد تحديد موقعه بالضبط، وسأل مع استطلاع للخيارات، وهي "الآن وغدًا وسبعة أيام من الآن أو أطول".

وألغى ماسك الاستطلاع بعد أن قال 43٪ إنه يجب إعادة الحسابات، وقالت الأغلبية 57٪ إنه يجب أن تظل معلقة. وأوضح ماسك أنه تم إيقاف الصحافيين لمشاركتهم "موقعه الحقيقي"، وهو أمر يعرضه وعائلته للخطر.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

وكتب ماسك مساء الخميس: "لقد نشروا موقعي الدقيق في الوقت الفعلي، وهي إحداثيات اغتيال بشكل أساسي، وهذا انتهاك مباشر وواضح لشروط خدمة تويتر".

وأضاف ماسك: "إذا نشر أي شخص مواقع وعناوين مراسلي نيويورك تايمز، فسيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق، وستكون هناك جلسات استماع في الكابيتول هيل، وسيلقي بايدن خطابات حول نهاية الديمقراطية!".

وفي تغريدة أخرى قال: "نفس القواعد تنطبق على الصحافيين كما تنطبق على أي شخص آخر". وتابع ماسك: "تتلقى الحسابات المشاركة المواقع الفعلية تعليقًا مؤقتًا لمدة 7 أيام".

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

وتابع "انتقادي طوال اليوم أمر جيد تمامًا، لكن الاستقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس كذلك."

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، دافع ماسك عن أفعاله خلال محادثة على مساحة تويتر استضافتها الصحافية كاتي نوتوبولوس من موقع "بوزفيد"، وطُلب من ماسك الرد على قراره بحظر "مجموعة من الصحافيين".

وأجاب ماسك: "نعم، لذلك أنا متأكد من أن مشاركة المعلومات حول موقع شخص ما أمر غير مناسب بالنسبة لكل شخص، وأعتقد أن كل شخص في هذه المحادثة لن يرغب في أن يتم ذلك معهم".

وأضاف "لن يكون هناك أي تمييز في المستقبل بين الصحافيين أو من يسمونهم بالصحافيين والأشخاص العاديين والجميع سيعاملون بنفس الطريقة".

وكرر ماسك: "أنت لست مميزًا لأنك صحافي، فأنت مجرد مستخدم لتويتر ومواطن، لذا لا توجد معاملة خاصة سيتم تعليقك…نهاية القصة".