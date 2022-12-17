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إيلون ماسك (أرشيفية من رويترز)
تويتر

بعد حملة انتقادات دولية.. ماسك يعيد تفعيل حسابات صحافيين بارزين

قال إنه سيعيد تفعيل حسابات عدد من الصحافيين على المنصة

دبي - العربية.نت
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أعلن إيلون ماسك في تغريدة له رفع تعليق حسابات صحافيين على تويتر.

وقال إنه سيعيد تفعيل حسابات عدد من الصحافيين على منصة تويتر.

وكانت الأمم المتحدة نددت بشدة، الجمعة، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحافيين الأميركيين، معتبرة أن القرار يمثّل "سابقة خطيرة".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش: "نحن منزعجون جداً للتعليق التعسفي لحسابات صحافيين على (تويتر). يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...) إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه فيه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية، وحتى أسوأ" من ذلك.

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وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية، عن "قلقها" تجاه تصرف ماسك، مهددة إياه بفرض "عقوبات قريباً".

وعلق موقع "تويتر"، الخميس، حسابات عدد من الصحافيين الذين يغطون شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسك.

وكتب بعض الصحافيين تغريدات بشأن قرار "تويتر" تعليق الحسابات التي تحدثت عن رحلات لإيلون ماسك على متن طائرة خاصة.

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