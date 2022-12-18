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تويتر (شترستوك)
تويتر (شترستوك)

جديد تويتر.. حذف حسابات تروج لمنصات تواصل أخرى

العربية.نت، رويترز
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قالت منصة تويتر اليوم الأحد إنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

وذكر حساب دعم تويتر في تغريدة أن التحرك من شأنه أن يؤثر على حتوى منصات تواصل اجتماعي مثل منصتي فيسبوك وإنستجرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، إلى جانب ماستودون وتروث سوشال وتريبل ونوستر وبوست، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

إجراءات "فوضوية"

يأتي هذ التغيير في سياسة تويتر بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعي منذ اشتراها إيلون ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وأقال ماسك قيادات من الإدارة العليا وسرّح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين في خدمة تويتر بلو.

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