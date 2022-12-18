غوغل تقدم ميزة مهمة لجيميل على الويب

أعلنت شركة غوغل إضافة ميزة التشفير من طرف إلى طرف إلى نسخة الويب من خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل Gmail، وذلك على نحو يتيح لعملاء خدمة الأعمال Google Workspace إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها مشفرةً داخل نطاقهم وخارجه.

يُشار إلى أن التشفير من جانب العميل، أو كما تسميه غوغل E2EE، متاح بالفعل لمستخدمي خدمة التخزين السحابي، غوغل درايف Google Drive، والتطبيقات المكتبية: Docs، و Sheets، و Slides، وخدمة الاجتماعات Google Meet، وخدمة التقويم Calendar بصورة تجريبية.

مادة اعلانية

وسيضمن تشفير جيميل من جانب العميل، فور تفعيله، أن أي بيانات حساسة تُسلَّم كجزء من نص البريد الإلكتروني ومرفقاته لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم غوغل.

وأوضحت غوغل على موقع الدعم الخاص بها أنه: "باستخدام التشفير من جانب العميل في Google Workspace، يُتعامل مع تشفير المحتوى في متصفح العميل قبل نقل أي بيانات أو تخزينها في خدمة التخزين السحابي درايف".

وأضافت الشركة: "بهذه الطريقة، لا يمكن لخوادم غوغل الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك تشفير بياناتك. وبعد إعداد التشفير من جانب العميل، يمكنك اختيار المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء محتوى مشفر من جانب العميل ومشاركته داخليًا أو خارجيًا".