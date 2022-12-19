اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيلون ماسك وتويتر (تعبيرية- فرانس برس)
إيلون ماسك وتويتر (تعبيرية- فرانس برس)

بعد استفتاء حول بقائه بمنصبه.. ماسك يتنحى عن رئاسة تويتر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس التنفيذي ومالك تويتر إيلون ماسك الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة المنصة بعد استفتاء أطلقه أمس على تويتر حول بقائه منصبه.

وكان الملياردير الأميركي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة "تويتر"، حيث صوت أكثر من 10 ملايين شخص بنعم على تنحيه.

أكثر من 10 ملايين شخص صوتوا بنعم على تنحي ماسك عن رئاسة تويتر أسواق تويتر أكثر من 10 ملايين شخص صوتوا بنعم على تنحي ماسك عن رئاسة تويتر

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة "تويتر" إلى عدة انتقادات منذ استحواذه على المنصة.

وأثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات خمسة صحافيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

رسائل متضاربة

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

وأعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقاً من قبل الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

لكنه علق أيضاً رسالة كاني ويست بعد نشر عدة رسائل اعتبرت معادية للسامية، ورفض عودة منصة اليميني المتطرف أليكس جونز المؤمن بنظرية المؤامرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نظام طهران يخترق حسابات المحتجين.. محتجزة تكشف نظام طهران يخترق حسابات المحتجين.. محتجزة تكشف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط