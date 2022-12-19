ماسك يحذر المصوتين: انتبهوا قد تحصلون على ما تريدون!

بعدما فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك متابعيه باستطلاع رأي لأخذ آرائهم حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة تويتر، عاد بعد ساعات وأكد على ضرورة أخذ الحذر.

فبينما أكد مالك تيسلا على متابعيه أنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع، في إشارة منه إلى إمكانية تنحيه عن المنصب حال جاءت النتيجة بذلك، عاد ونشر تغريدة أخرى يحذّر فيها.

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وكتب ماسك المثير للجدل: "كما يقول المثل.. كن حذراً مما ترغب فيه فقد تحصل عليه"، في تنبيه واضح للمشاركين بالاستطلاع لضرورة الحذر بالإجابات.

إبقاء تويتر على قيد الحياة

وقد أثارت تغريدة رجل الأعمار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، خصوصا مع تأكيده الالتزام بالنتيجة، وهو ما ترك مصير المنصة مجدداً في مهب الريح إلى أن يعلن قراره النهائي بعد تصويت الناس.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

ورد ماسك على أحد الحسابات التابعة لقناة إخبارية محلية قائلاً "السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".

يذكر أن ماسك المدير التنفيذي لشركة تيسلا والمالك الجديد لتويتر، كان تعرّض إلى انتقادات عدة منذ استحواذه على المنصة.

قرارات سريعة وكثيرة

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

كما أعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقاً من قبل الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

لكنه علق أيضاً رسالة كاني ويست بعد نشر عدة رسائل اعتبرت معادية للسامية، ورفض عودة منصة اليميني المتطرف أليكس جونز المؤمن بنظرية المؤامرة، ناهيك عن الضربة الكبرى بعد أن أعلن إقالة عشرات الموظفين من العصفور الأزرق.