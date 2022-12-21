اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيلون ماسك (أرشيفية- فرانس برس)
إيلون ماسك
تويتر

ماسك: سأتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل

ماسك في تغريدة "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال إيلون ماسك يوم الثلاثاء إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد إيجاد بديل.

وكتب ماسك في تغريدة "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".

وهذه أول مرة يشير فيها ماسك إلى التخلي عن منصبه كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي، بعد أن صوت مستخدمو تويتر في استطلاع للرأي أطلقه الملياردير يوم الأحد على تنحيه.

وتزايدت منذ أسابيع الدعوات في وول ستريت إلى تنحي ماسك، وفي الآونة الأخيرة تساءل متعاملون على سهم شركة تسلا عن تركيز الملياردير على منصة التواصل الاجتماعي وما إذا كان ذلك يصرف انتباهه عن توجيه أعمال السيارات الكهربائية بشكل صحيح، حيث يلعب دورا محوريا في تصميم وهندسة المنتج.

100 موظف سابق بتويتر يتهمون الشركة باستهداف السيدات بإجراءات التسريح تكنولوجيا تويتر 100 موظف سابق بتويتر يتهمون الشركة باستهداف السيدات بإجراءات التسريح

واعترف ماسك بنفسه بأن لديه أشياء كثيرة تشغله، وقال إنه سيبحث عن مدير تنفيذي لتويتر. لكنه قال يوم الأحد إن لا يوجد خليفة له وإن "لا أحد يريد الوظيفة ويمكنه فعلا إبقاء تويتر على قيد الحياة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قطاع السياحة السعودي يتيح فرصًا استثمارية بأكثر من 500 مليار دولار.. ما هي؟ قطاع السياحة السعودي يتيح فرصًا استثمارية بأكثر من 500 مليار دولار.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط