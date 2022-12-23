شاهد.. مطعم شهير بدون بشر تماماً ووجبتك تصلك بشكل آلي

في تجربة فريدة من نوعها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمطعم "ماكدونالدز" بنظام آلي بالكامل، ولا يعمل فيه أي موظفين من البشر.
ويقع المطعم في فورت وورث بتكساس الأميركية، ويعتمد على روبوتات وأجهزة ذاتية العمل، توفر للعملاء طلباتهم.
This is a fully automated McDonald’s. No employees. Just robots. I’m going to miss those McDonald’s fight videos 😭 pic.twitter.com/ljtvlqHQsA— Def Noodles (@defnoodles) December 22, 2022
هذا وكانت "ماكدونالدز" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عزمها إطلاق هذا المطعم كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميمها لاحقا.
من جانبه، قال مدير أعمال التطوير في "ماكدونالدز" ماكس كارمونا: "مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن".
كما أضاف كارمونا: "نبتكر دائما لتحسين تجربة عملائنا بغض النظر عن كيفية طلبهم أو استلامهم طعامهم. أنا فخور جدا بأن يكون لدينا هذا المفهوم الجديد في عالم المطاعم".
بدوره، قال المسؤول عن حقوق الامتياز في الشركة كيث فانيسك: "لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل تجعل التجربة أكثر إمتاعا للجميع".
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