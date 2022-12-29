انقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين

أفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت إن خدمات تويتر انقطعت عن آلاف المستخدمين أمس الأربعاء.



وأبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة اعتبارا من الساعة 7:40 مساء بالتوقيت الشرقي. واشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل

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