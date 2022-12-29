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People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo in this illustration picture. (Reuters)
تعبيرية
تويتر

انقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين

اشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل

رويترز
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أفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت إن خدمات تويتر انقطعت عن آلاف المستخدمين أمس الأربعاء.

وأبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة اعتبارا من الساعة 7:40 مساء بالتوقيت الشرقي. واشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل

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