اختراق بيانات 200 مليون مستخدم.. زلزال يضرب تويتر
باحث في أمن الإنترنت: الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة"
قال باحث في أمن الإنترنت إن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.
وكتب ألون غال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية، هدسون روك، على موقع لينكدإن، الأربعاء الماضي، إن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة"، وفق ما نقلت رويترز.
أكبر عملية اختراق
ووصف السرقة بأنها "واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها".
ولم يعلق تويتر على التقرير، الذي نشره غال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ.
قد يكون قديما
ولم يتضح الإجراء الذي اتخذه تويتر للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.
ولا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق، وربما حدث ذلك في وقت مبكر من عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.
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