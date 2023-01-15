جديد تويتر.. علامة التبويب For You إلى نسخة الويب

أعلنت منصة تويتر عن جلب علامة التبويب الجديدة (For You)، التي أُطلقت يوم الثلاثاء الماضي لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، إلى متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب.
وتأتي علامة التبويب هذه، والتي يبدو أن تويتر استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك، لتحل محل علامة التبويب السابقة، "الرئيسية" (Home)، التي تعرض التغريدات حسب خوارزمية تويتر التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتما بها، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
You can now easily switch between “For you” and “Following” on web. Android coming soon 👀— Twitter Support (@TwitterSupport) January 13, 2023
تغيير مزعج للبعض
ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى التغريدات المرتبة حسب التسلسل الزمني العكسي من الأحدث إلى الأقدم من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون في علامة التبويب الجديدة Following، التي كان اسمها سابقاً Latest.
وبالنسبة إلى بعضهم، يُعدّ هذا التغيير الآن مزعجاً بدرجة كبرى نظراً إلى أن تطبيقات تويتر الرئيسية التابعة لجهات خارجية قد توقفت أمس عن العمل، مما يجعل لجوء المستخدمين الذين لا يفضلون ميزات تويتر على منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكن، بحسب الموقع.
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