آبل تحذر مستخدميها: حدثوا أجهزتكم الآن.. وإلا!
لطرازات iPhone 8 وما بعده
طرحت شركة التكنولوجيا العملاقة Apple تحديثا جديدا لنظام التشغيل iOS 16 هذا الأسبوع لتصحيح عيوب أمنية في نظامها أدرجت الآن في قائمة تحذير الأمن الداخلي.
وأصدرت بيانا يحث المستخدمين على التحديث إلى iOS 16.3.1 ، مشيرة إلى أنه في حال عدم التحديث يمكن للمهاجمين استغلال نقاط الضعف هذه للسيطرة على جهاز غير محدث.
والتحديث يشمل جميع أجهزة Apple - iPhone و Mac و iPad.
هذا وتكمن إحدى المشكلات في Webkit، وهو محرك متصفح سفاري سمح للقراصنة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز آيفون وتعتقد شركة آبل أنه تم القيام بذلك، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".
كما قد يسمح الخلل الأمني الثاني في Kernel للمهاجم بالاستيلاء على الامتيازات، لكن أبل لا تدرك حقًا إن كان قد تم استخدام هذا العيب أم لا حتى الآن.
لطرازات iPhone 8 وما بعده
وقالت آبل في تحذيرها للمطالبة بتحديث الإصدار الأخير من نظامها، أن نظام التشغيل المحدث متاح فقط لطرازات iPhone 8 وما بعده، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويتضمن تحديث iOS 16.3.1 إصلاحات متعددة للأخطاء، ومعالجة المشكلات مع iCloud و Siri، إلى جانب المزيد من تحسينات اكتشاف الأعطال.
ومن غير الواضح حجم اختراق نقاط الضعف في الأجهزة، حيث تقول شركة أبل إنها “لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات أمنية حتى يتم إجراء تحقيق وتتوفر التصحيحات أو الإصدارات".
وبدلاً من الحصول على رمز من جهاز Apple آخر تم تسجيل الدخول إليه، يمكنك إنشاء رمز باستخدام مفتاح الأمان.
وتمكن حماية البيانات المتقدمة التشفير التام للبيانات في iCloud ، بما في ذلك الرسائل والنسخ الاحتياطية للجهاز والصور.
نسخ احتياطي
لتثبيت نظام التشغيل iOS الجديد، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والنقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج" ثم انقر فوق "تثبيت" إذا كان تحديث iOS 16.3.1 متاحًا للتنزيل، وسيتم إرشادك عبر الخطوات للتحقق من القرار وإعادة تشغيل الجهاز.
يمكن أيضًا تثبيت التحديث من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows باستخدام iTunes.
ومن المستحسن إجراء نسخ احتياطي لجهاز آيفون قبل تثبيت iOS 16 للتأكد من أن جميع البيانات آمنة في iCloud إذا حدث خطأ ما أثناء التحديث.
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