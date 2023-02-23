"بيكسبي" قادر على استنساخ صوتك.. وتلقي مكالمات نيابة عنك

أعلنت شركة سامسونغ الأربعاء عن تحديثات جديدة لمساعدها (بيكسبي) Bixby تعمل على تحسين تجربة المستخدم، والأداء، وقدرات المساعد الذكي.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في منشور على مدونتها إن التحديثات الجديدة توفر تحسينات كبيرة في قدرة بيكسبي على التعرف على اللغة، مما يمنح الناس تحكمًا أكبر في تجربة الهاتف المحمول الخاصة بهم.

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وكانت سامسونغ قد قدّمت مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5) One UI 5 ميزة المكالمات النصية عبر بيكسبي Bixby Text Call، ولكن الإصدار الأولي من الميزة كان محدودًا باللغة الكورية فقط. والآن أصبحت الميزة تدعم اللغة الإنجليزية في هواتف الشركة التي تستخدم واجهة المستخدم One UI 5.1.

يُذكر أن ميزة Text Call تُحوِّل المكالمات الصوتية التي تَرِدك إلى دردشات نصية يُمكِنك قراءتها والرد عليها بدردشات نصية يُحوِّلها المساعد الذكي إلى مكالمة صوتية باستخدام نظام تحويل النص إلى كلام. وهي بذلك، تشبه ميزة Screen Call من غوغل.

وتُعدّ هذه الميزة مفيدة في البيئات التي لا يُتاح لك فيها الرد على المكالمات صوتيًا، خاصةً إن كانت صاخبة لا يمكنك سماع المكالمات والكلام بوضوح، أو كانت هادئة تتطلب منك عدم إزعاج من حولك.

وفي هذه الميزة يمكن للمساعد الذكي بيكسبي التعلم ليحاكي صوتك، وذلك من خلال تسجيل بعض الجمل بصوتك ثم يعمل النظام، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، على محاكاة الصوت. ولكن نظام Bixby Custom Voice Creator لا يدعم الآن إلا اللغة الكورية.

وقالت سامسونغ أيضًا في منشورها إنه أصبح بإمكان المستخدمين الآن استدعاء المساعد الذكي بيكسبي باستخدام كلمة مخصصة، ففي السابق، كانت عبارات الاستدعاء تقتصر على Hi, Bixby أو Bixby فقط. ولكن بعد التحديث الجديد سيكون بالإمكان استدعاء المساعد الذكي بأي كلمة أو عبارة يختارها المستخدم.

ومع التحديثات الجديدة أيضًا أصبح بيكسبي أذكى في فهم السياق عبر التطبيقات المختلفة، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه بدء جلسة للتدريب عبر تطبيق الصحة Samsung Health، ثم تطلب تشغيل ملف صوتي لهذا التدريب، فيعمل الذكاء الاصطناعي على اختيار الملفات المناسبة لنوع التدريب الرياضي الذي بدأته.

وبالنظر إلى أن الكثير من الذكاء الاصطناعي الحديث يجري في السحابة، وهذا الأمر يثير المخاوف بشأن الخصوصية، قالت سامسونغ إن بيكسبي يمكنه تنفيذ بعض الأوامر الشائعة بدون اتصال بالإنترنت تمامًا.

ويتضمن ذلك ضبط المؤقت، والتقاط لقطة للشاشة، وتشغيل المصباح، ثم إن الإملاء الصوتي المستند إلى الذكاء الاصطناعي متاح أيضًا في وضع عدم الاتصال، وهو يدعم حاليًا: الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والكورية.