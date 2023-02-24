غيرها خدمات عديدة.. غوغل يوفر الممحاة السحرية لأندرويد وآيفون

أعلنت شركة غوغل الخميس عن إطلاقها لميزة "الممحاة السحرية" إضافةً إلى مجموعة من أدوات تحرير الصور المتاحة ضمن تطبيق جوجل للصور Google Photos لجميع مستخدمي هواتف Pixel بشكل مجاني، في حين سيتمكن مشتركو خدمة "غوغل ون" Google One من استخدام تلك الأدوات في الهواتف الأخرى العاملة بنظامي أندرويد و iOS، وذلك بعد أن كانت متوفرة بشكل حصري لمستخدمي هاتفي غوغل Pixel 6 و Pixel 7.

وتتيح أداة"الممحاة السحرية" Magic Eraser للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، مثل الغرباء الظاهرين في خلفية الصور أو خطوط الكهرباء أو أية أشياء أخرى قد تؤثر في جمالية الصورة، إذ يمكن للمستخدم النقر على العنصر غير المرغوب فيه أو رسم دائرة حوله ليُحذَف من الصورة، كي يتولى الذكاء الاصطناعي في التطبيق ترميم الخلفية لاستعادة الأجزاء الناقصة منها.

مادة اعلانية

كما توفر "الممحاة السحرية" ميزة أخرى هي التمويه Camouflage، وهي شبيهة بالممحاة مع فارق أنها مخصصة للعناصر الظاهرة في مقدمة الصورة والتي يصعب حذفها دون تشويه الصورة. في هذه الحالة تُعدّل الأداة من ألوان العنصر المطلوب لمنحه لونًا باهتًا يُشبه الألوان المُحيطة به، مما يخفف من بروزه ضمن الصورة.

إضافةً إلى ذلك، تقدم غوغل ميزة تحسين الفيديو عبر تأثير HDR لزيادة سطوع وتباين الألوان في الفيديو مما يُعطي ألوانًا أكثر تجانسًا تُحسّن من جودة الصورة بشكلٍ ملحوظ.

كما يوفر التطبيق لمشتركي Google One قوالب حصرية جديدة لتجميعات الصور Collage يمكن للمستخدم الاختيار منها لدى إنشائه تجميعًا جديدًا.

ويُذكر أن إعلان غوغل يأتي ضمن تحديثات أخرى أطلقتها الشركة لمجموعة من خدماتها، منها دعم يوتيوب لميزة دبلجة مقاطع الفيديو، وإطلاق خدمة البودكاست ضمن تطبيق (يوتيوب ميوزيك)، وتحديث منصة جوجل للتلفاز الذكي Google TV وإصدار ميزات جديدة لخدمة مستندات جوجل.