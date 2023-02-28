مشكلة غامضة تؤدي لانهيار هذه الهواتف بعد مشاهدة فيديو على يوتيوب
انهيار نظام التشغيل بمجرد البدء بمشاهدة فيديو يتضمن مقطعاً من فيلم الخيال العلمي (Alien) للمخرج ريدلي سكوت على يوتيوب
تواجه بعض هواتف أندرويد من سلسلة (بيكسل) Pixel التابعة لغوغل مشكلة غامضة تتمثل في انهيار نظام التشغيل بمجرد البدء بمشاهدة فيديو يتضمن مقطعًا من فيلم الخيال العلمي (Alien) للمخرج (ريدلي سكوت) على يوتيوب. وتظهر المشكلة عند مشاهدة الفيديو بدقة 4K، ولا يحدث الانهيار إلا عند استخدام تطبيق يوتيوب الرسمي.
ورصدت مجموعة من مستخدمي هواتف بيكسل هذه المشكلة التي اشتكوا منها على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الهاتف يعيد التشغيل بشكل فوري عند مشاهدة الفيديو، وذكرت بعض التقارير أن هذا العطل يظهر على هواتف بيكسل 7 و7 برو، وبيكسل 6 و6 برو و6a.
ليس هناك أي تأكيد بشأن كون الإصدارات السابقة من بيكسل تعاني من المشكلة نفسها أم لا. وفي تجربة قامت بها البوابة العربية للأخبار التقنية، لم تظهر المشكلة على هاتفي بيكسل 4 أو بيكسل 5. ويُشير البعض إلى احتمال تعلُّق المشكلة بشريحة Tensor للمعالجة الموجودة في الأجيال الأحدث من هواتف بيكسل. وقد أرجع بعضهم سبب المشكلة إلى خطأ في معالجة تشغيل الفيديو بتقنية HDR، رغم أن هذه المشكلة لا تحدث مع الفيديوهات الأخرى المتوفرة بالتقنية نفسها.
وبالإضافة إلى إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا، أوضح مستخدمون أن هذا المشكلة قد تسبب أحيانًا فقدان الاتصال بالشبكة حتى يقوم المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف.
وتُعد (بيكسل) إحدى العلامات التجارية لشركة غوغل، إذ تطرح الشركة سلسلة من الهواتف والساعات الذكية تحت هذا الاسم، وصُممت خصوصًا لتشغيل نظام التشغيل أندرويد.
وبالرغم من أن الأخطاء والمشاكل البرمجية أمرٌ شائع في جميع الهواتف الذكية، تتسم هذه المشكلة تحديدًا بالغرابة والغموض، فمن غير المعتاد أن يؤدي تشغيل مقطع فيديو إلى مثل هذه المشكلة خاصةً أننا نتحدث عن مقطع فيديو محدد من بين مئات الملايين من الفيديوهات الموجودة على تطبيق يوتيوب.
ومن الجدير بالذكر أن غوغل لم تُعلّق حتى الآن على سبب هذه المشكلة.
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