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لمنافسة تيك توك.. فيسبوك ترفع مدة مقاطع "ريلز"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ميتا عن رفع الحد الأقصى لمدة مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" (Reels) الخاصة بمنصتها "فيسبوك" إلى 90 ثانية، بالإضافة عن أدوات إبداعية أخرى.

وكانت مقاطع "ريلز" في فيسبوك محدودة بـ 60 ثانية فقط قبل التحديث الجديد، فيما مقاطع "ريلز" في خدمة إنستغرام فقد رُفع الحد الأقصى الخاص بها إلى 90 ثانية قبل أشهر، بحسب تقرير لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

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تأتي هذه الخطوة من "ميتا" عقب إعلان منافستها الأبرز "تيك توك"رفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو إلى 10 دقائق بدلاً من 3 دقائق.

ميزات جديدة

وأطلقت ميتا أيضاً مزيداً من الأدوات الإبداعية، مثل: الميزة الجديدة للقوالب التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع "ريلز" باستخدام القوالب الشائعة.

إنساغرام ، فيسبوك (شترستوك)
إنساغرام ، فيسبوك (شترستوك)

وتتيح الميزة، التي أُطلقت لمستخدمي إنستغرام العام الماضي، لمستخدمي فيسبوك إنشاء "ريلز" باستخدام البنية ذاتها التي يشاهدونها في المقاطع الأخرى.

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