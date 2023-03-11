اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تيك توك كندا (أ ب)
تعبيرية - أسوشييتد برس
تيك توك

بأمر الحكومة.. "تيك توك" محظور بهواتف عمل الموظفين في هذه الدولة

بلجيكا تحظر تطبيق تيك توك من هواتف العمل بالحكومة الاتحادية.. والتطبيق الصيني يقول إن القرار يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا"

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، السبت، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن باستخدام تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".

نظام أمني جديد للبيانات الأوروبية على "تيك توك".. ماهو؟ علم نظام أمني جديد للبيانات الأوروبية على "تيك توك".. ماهو؟
"تيك توك" هدف محتمل لمشروع قانون أميركي يحظر منتجات تكنولوجية أجنبية شركات تيك توك "تيك توك" هدف محتمل لمشروع قانون أميركي يحظر منتجات تكنولوجية أجنبية

وقالت "تيك توك" في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا".

وقالت الشركة إنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة: "لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها".

وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

ودأبت بكين على نفي وجود مثل هذه النوايا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تأخرت محاكمة المتهمة بقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي؟ لماذا تأخرت محاكمة المتهمة بقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط