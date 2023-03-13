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صور القمر.. خدعة رهيبة في هواتف سامسونغ

دبي - العربية.نت
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روجت سامسونغ لهاتف Galaxy S23 Ultra على أنه قادر على تصوير القمر بوضوح عال من خلال قابلية "التقريب المعزز"، لكن هذه القدرة يبدو أنها تسويق مخادع وفق ما نقل موقع "آبل انسايدر" عن تحقيق لموقع ريديت".

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وأضاف التقرير أن سامسونغ استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاصيل وضوح ودقة صور القمر لتظهر وكأنها ملتقطة بتلسكوب عالي الدقة وليس جهاز هاتف نقال.

خلال التجربة، قام المحقق ibreakphotos بتنزيل صورة من الإنترنت للقمر ثم قام بطمس معالمها وجعلها غير واضحة ثم صورها بهاتفه النقال من سامسونغ. أي أن المستخدم قام بخداع الهاتف من خلال تصويره لشاشة الحاسوب بدلا من القمر.

ولأن الهاتف لم يكتشف الفرق، فقد أنتج الذكاء الاصطناعي صورة واضحة لما اعتقده قمرا حقيقيا.

وتروج سامسونغ لهاتفها النقال Galaxy S23 Ultra باعتباره الهاتف الذي يحمل أقوى ميزة تقريب في عالم الهواتف المحمولة بأكثر من X100 ضعف قرب الصورة الحقيقي.

فيما يحتوي الهاتف فعلا، كما تشير فيديوهات تم تصويرها به على قابلية تقريب مذهلة، لكن صور القمر هي في الحقيقة صور معززة بالذكاء الاصطناعي.

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