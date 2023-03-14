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"حيلة مفيدة".. واتساب يتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق

مستخدمو "آيفون"، بالطبع، قد يمكنهم تعطيل إيصالات القراءة في "واتساب" نفسه

العربية.نت
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يتلقى الكثيرون رسائل طويلة على "واتساب" وقد يرغب المتلقي في قراءتها دون إخطار مرسلها بأنه استلم الرسالة، لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب.

ويمكن لمستخدمي "أندرويد" فقط الاستعانة بحيل تتيح قراءة هذه الرسائل بشكل "سري".

أما مستخدمو "آيفون"، بالطبع، فقد يمكنهم تعطيل إيصالات القراءة في "واتساب" نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

ولكن هذا يعني أيضا أنك ممنوع من رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.

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وعلى المستخدم أن يضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفه.

بعد ذلك، سيحتاج إلى النقر فوق "الأدوات" وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

في هذه المرحلة، يحتاج إلى البحث عن أداة "واتساب" وسحبها إلى الشاشة الرئيسية والنقر فوق "تم" عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنه أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

وبعد اكتمال ذلك، يقوم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع السائل (ستكون أحدثها في الأعلى).

أما إذا نقر على الرسالة نفسها فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا استفادة.

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