يتعرف على صوت إنذار الحريق لينقذك.. ميزة مذهلة في آيفون

يتمتع جهاز آيفون بخصائص مذهلة لإنقاذ حياة مستخدمه خصوصاً لمن يعانون من ضعف السمع، حيث يمكن لهذا الجهاز أن يميز الأصوات المهمة أثناء تشغيل سماعات الأذن.

وهذه الميزة مفيدة للغاية بشكل عام للكل حتى في حال كنت ترتدي السماعات فهو سيتمكن من تنبيهك إلى خطر جسيم يحيط بك.

مادة اعلانية

وبحسب عملاق التكنولوجيا الأميركي "آبل"، "يمكن لجهاز iPhone معرفة أصوات معينة مثل بكاء طفل أو جرس باب أو صفارة إنذار وإعلامك عندما يتعرف على هذه الأصوات".

كما أنه بإمكانك إضافة أصوات مخصصة لجهازك لمعرفتها، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وهذا يعني أن جهاز iPhone يمكن أن يحذرك إذا انطلق إنذار الدخان أو تعرض منزلك لكسر الزجاج - حتى لو كانت لديك سماعات رأس. لكن شركة آبل تحذر من هذا الشأن.

وقالت آبل "لا تعتمد على iPhone للتعرف على الأصوات في الظروف التي قد تتعرض فيها للأذى أو الإصابة، أو في حالات الخطر والطوارئ، أو للتنقل".

ولكيفية تفعيل خاصية التعرف على الصوت على iPhone:

انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> التعرف على الصوت ثم قم بتشغيله.

ثم انتظر حتى يكتمل تنزيل الملف (قد تحتاج إلى أن تكون متصلاً بشبكة WiFi حتى يعمل هذا).

يمكنك بعد ذلك النقر فوق الأصوات واختيار الأصوات التي تريد أن يتعرف عليها iPhone، مثلا صوت الحريق، الدخان، الكلاب، القطط وغيرها.

كما من الممكن أيضًا إضافة أصوات مخصصة إلى جهازك، وما عليك سوى النقر على Custom Alarm أو Custom Appliance أو Doorbell.

أدخل اسمًا ثم اجعل iPhone جاهزًا للاستماع إليه.