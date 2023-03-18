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غوغل وأندرويد

أوقفوا هذه التطبيقات.. غوغل تحذر مستخدمي "سامسونغ"

دبي - العربية.نت
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حذرت شركة "غوغل" مستخدمي هواتف نظام "أندرويد" من سلسلة من العيوب الإلكترونية الخطيرة التي تسمح للمتسللين بالوصول إلى هواتفهم وتصفح محتواها.

إذ تؤثر الثغرات الأمنية على هواتف سامسونغ وهواتف "غوغل" بيكسل 6 و7، هذا بالإضافة إلى السيارات التي تستخدم شرائح "Exynos Auto T5123"، فوفق تقرير لفريق "Project Zero" التابع للشركة والمخصص لأبحاث الأمان، نشرته صحيفة "ذا صن".

وتتيح أسوأ 4 عيوب إلكترونية للمخترقين الوصول إلى الأجهزة من خلال رقم الهاتف وحده ودون أي تفاعل من المستخدم، والمعروف أيضًا باسم "تنفيذ الشفرة عن بُعد من الإنترنت إلى النطاق الأساسي".

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ضبط الإعدادات

إلى ذلك، طالبت الشركة مستخدمي نظام الأندرويد بإيقاف تشغيل مكالمات "Wi-Fi" و"Voice-over-LTE "في الإعدادات لحماية أنفسهم من التعرض للقرصنة، أما مالكو هواتف بيكسل فتلقت أجهزتهم بالفعل تحديثًا أمنيًا للإصلاح.

وناشد الفريق جميع المستخدمين بضرورة تحديث أجهزتهم في أسرع وقت ممكن، لضمان تشغيلهم لأحدث الإصدارات التي تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها وغير المكشوف عنها.

14 ثغرة أمنية

وقررت الشركة تأخير الكشف عن الثغرات الأمنية الأربعة التي تسمح للإنترنت تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد، وهذا يعني أن لدى "غوغل" 90 يومًا للكشف علنًا عن العيوب إذا ظلت غير ثابتة، وفق الفريق.

وهناك 4 فقط من أصل 14 ثغرة أمنية أقل خطورة لم يتم تصحيحها حتى الآن وفقًا لـ "Google"، والتي تعد Samsung مسؤولة عنها.

من جانبه، قال متحدث باسم "Samsung" إن الشركة تأخذ سلامة عملائها على محمل الجد، لافتاً إلى أنه بعد تحديد 6 ثغرات قد تؤثر على أجهزة "Galaxy" محددة، لم يكن أي منها "خطيرًا"، أصدرت "Samsung" تصحيحات أمان لخمسة منها في مارس الجاري.

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