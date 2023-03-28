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أخيرا.. سيمكنك تعديل الرسائل على واتساب بعد إرسالها

الميزة المرتقبة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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أفاد موقع WABetaInfo، أمس الاثنين، بأن خدمة التراسل الفوري "واتساب" مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة.

وكان الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في "واتساب"، قد نقل أول مرة خلال شهر فبراير الماضي أن الخدمة تعمل على اختبار واحدة من أكثر الميزات طلبًا، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام "آي أو إس" من آبل.

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وقال WABetaInfo حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وفي حين أن "واتساب" تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

تعبيرية
تعبيرية

ونبّه WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق "واتساب"، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.

والآن، اكتشف الموقع في الإصدار ذي الرقم 23.6.0.74 أن الميزة لا تزال قيد التطوير وهي الآن تتضمن تحذيرًا مخصصًا جديدًا. ونشر لقطة شاشة تكشف أن الرسائل ستُعدّل للجميع في المحادثة شريطة أن يكونوا يستخدمون الإصدار الأحدث من "واتساب".

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وقال الموقع: "إن كنت تتساءل عما يحدث للرسائل المعدلة المرسلة إلى الأشخاص الذين يستخدمون إصدارًا قديمًا من واتساب، فلن تكون هذه مشكلة لأنه يُحتمل ألا تطلق واتساب القدرة على تعديل الرسائل إلا بعد انتهاء صلاحية الإصدارات جميعها غير المتوافقة مع هذه الميزة، لذلك سيتعين على المستخدمين الترقية إلى أحدث إصدار من التطبيق يمكنه تلقي الرسائل المعدلة".

يُشار إلى أن "واتساب" تعمل على اختبار ميزات عديدة، مثل ميزة الرسائل المرئية القصيرة، وميزة الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة، وميزة الدردشات الصوتية.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج "واتساب التجريبي" في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج "آي أو إس" التجريبي من هنا.

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