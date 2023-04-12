لمن لا يدفع الاشتراك.. ماسك يحدد تاريخا لإزالة العلامة الزرقاء بتويتر
إيلون ماسك: سنزيل في 20 أبريل علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك
أعلن الملياردير الأميركي وصاحب موقع "تويتر"، إيلون ماسك، آخر موعد لظهور علامات التحقق الزرقاء على حسابات المشتركين ممن لم يدفعوا ثمن خدمة التوثيق التي كان قد تم الإعلان عنها سلفًا.
وغرد ماسك عبر حسابه على الموقع المملوك له تويتر : سنزيل في 20 أبريل علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك.
وجعلت تويتر علامة التوثيق الزرقاء ميزة رئيسية ضمن عرض الاشتراك في "تويتر بلو"، الذي بدأ ماسك تسعيره مقابل 8 دولارات شهرياً، ويروج له حالياً باعتباره أفضل طريقة للاستمتاع بالخدمة وتحسينها.
موجة التغييرات لم تشمل العلامة الزرقاء فقط بل تخطت ذلك بكثير حيث قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب "X Corp"، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.
وأوضح المصدر أن "تويتر لم يعد موجودا بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 أبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا".
وليس من الواضح بعد ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى "Twitter"، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.
سبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل "X" مشابها لتطبيق "WeChat" الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة "Tencent Holdings".
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