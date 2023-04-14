نصوص وفيديوهات تحقق أرباحا على تويتر.. جديد إيلون ماسك

في خطوة جديدة مثيرة للجدل، أعلن إيلون ماسك مالك تويتر الخميس أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.
For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023
You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).
After first year, iOS & Android fees…
لا أموال لتويتر لمدة سنة
وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظامي اندرويد وآي.أو.إس. ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهرا.
وقال ماسك في تغريدة "هذا يمثل 70 بالمئة للاشتراكات على نظامي تشغيل آي.أو.إس. واندرويد (إنهما يتحصلان على 30 بالمئة) و92 بالمئة من خلال التصفح على الانترنت (قد تكون النسبة أفضل، اعتمادا على وسيط الدفع)".
الترويج لعمل المبدعين
كما أضاف أن تويتر سيساعد أيضا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.
من جهتها، رفضت غوغل إدعاء ماسك في رسالة بريد إلكتروني لرويترز قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على غوغل بلاي إلى 15 بالمئة نزولا من 30 بالمئة في عام 2022.
تعديلات لجني الأموال
وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر تشرين الأول.
ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعا عددا من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.
-
بنفس طريقة ومكان انتحار والده.. شاب مصري ينهي حياتهأقدم شاب مصري على إنهاء حياته شنقا داخل شقته بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية، فقد دخل غرفة والده وانتحر شنقا بذات الطريقة التي انتحر بها والده منذ 4 ... مصر
-
لحظة اعتقال مسرب وثائق البنتاغون.. ورسالة تركها لوالدتهأعلن وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند، عن إلقاء القبض على مشتبه به في تنظيم عملية تسيرب وثائق البنتاغون السرية.اعتقال تيكسيراوقال جارلاند اليوم ... أميركا
-
ألفيش يخرج عن صمته ويكشف كافة تفاصيل قصة الاغتصابسيدلي داني ألفيش لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق والمتهم باغتصاب فتاة بأقواله أمام القاضي يوم الاثنين المقبل، إذ ينوي الكشف عن كافة تفاصيل القضية ... رياضة عالمية