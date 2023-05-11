ابتكار طريقة لاكتشاف الحرائق قبل ظهور اللهب.. علماء يوضحون

ابتكر علماء روس برنامجا للكشف عن بؤر الحرائق قبل ظهور اللهب، من خلال تركيب الغازات في الهواء الجوي.

ويعمل علماء جامعة تومسك للتكنولوجيا على ابتكار طريقة جديدة للكشف عن الحرائق، تعتمد على معالجة الشبكة العصبية للبيانات من أجهزة استشعار مختلفة. ووفقا للعلماء، سوف تقلل الطريقة المقترحة كثيرا من وقت الاستجابة للحرائق وتحسين كفاءة أنظمة إطفاء الحرائق.

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كما نشر المبتكرون نتائج عملهم في مجلة Journal of Engineering Physics and Thermophysics و مجلة Fire Safety Journal، حيث وفقا لهم سيمنع هذا البرنامج تطورها إلى حرائق في المكاتب ومراكز التسوق والمباني السكنية والمخازن.

800 تجربة

وقد أجرى فريق البحث أكثر من 800 تجربة على وحدة خاصة لتحليل عملية احتراق كاملة للخشب الطبيعي والخشب المضغوط ومشمع تغطية الأرضيات (Linoleum) ومواد البناء والتشطيب الأخرى القابلة للاحتراق.

من جانبها، تقول الباحثة سفتلانا كروبوتوفا من الجامعة: "يتميز الانحلال الحراري واحتراق أي مادة بتركيزات معينة من الغازات الناتجة. لقد حددنا تركيز مكونات خليط من الغازات من المواد عند درجات حرارة تتوافق مع درجة اشتعالها، ومتوسط ​​درجة حرارة الاحتراق ودرجة حرارة الاشتعال النموذجية".

ووفقا للباحثين، يمكن استنادا إلى تركيز الغازات تحديد نوع بؤرة الاشتعال والمواد الغالبة فيه. ومعرفة هذه المؤشرات يسمح بتحديد استراتيجية مثالية لإطفاء الحريق.

الاختيار الصحيح

وتقول ألينا جدانوفا وهي استاذ مساعد في الجامعة : "ندرس ضمن هذا المشروع فعالية سوائل إطفاء الحرائق والطرق المختلفة لإستخدامها و المواد المضافة التي يجب استخدامها في إطفاء هذه المادة أو تلك".

ووفقا للعلماء، إن الاختيار الصحيح لطريقة إطفاء الحريق تقلل من انبعاث الغازات السامة إلى الهواء الجوي ما يجعل عملية اجلاء الناس أكثر أمانا.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المستخدمة حاليا تعمل بعد انتشار الحريق. ولكن وفقا للباحثين المهم أن تعمل هذه الأجهزة قبل ظهور اللهب استنادا إلى تحليل تركيب الغازات في الهواء.