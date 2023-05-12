مديرة تنفيذية جديدة لتويتر.. وهذا منصب ماسك المستقبلي

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر". غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

مادة اعلانية

فيما من المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

وقفزت أسهم تسلا 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.

تغيرات سريعة

وكان ماسك قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.



وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر/تشرين الأول تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر/تشرين الثاني.