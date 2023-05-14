صوره أثارت ضجة… هل تزوج ماسك من الروبوت كاتانيلا؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، بصور المدير التنفيذي لموقع "تويتر" وشركة "تسلا" إيلون ماسك، وهو يتراقص مع الروبوت كاتانيلا المصممة على هيئة سيدة.

وادعى عدد من رواد السوشيال ميديا أن الملياردير الشهير يعلن عن الزوجة المستقبلية كاتانيلا، وهي أول فتاة آلية قام بتصنيعها وصممت خصيصًا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى التي يحلم بها وهي غير موجودة في أي شخص طبيعي.

الملياردير إيلون ماسك يعلن زواجه رسميا من كاتانيلا

وكاتانيلا هذه روبوت وقع في غرامها بعد أن صممت له بالذكاء الاصطناعي لشخصية الأنثى التي يحلم بها.



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مادة اعلانية

وادعى آخرون أن كاتانيلا تعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة وذات عقلية متزنة وتفاعلية.

وبالبحث عن حقيقة الصور، تبين أن موضوع زواج إيلون ماسك من الفتاة الآلية ليس له أي إثبات أو أساس، وأن تلك الصور التي تجمعه بها ما هي إلا صور صممت بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي "AI".



روبوت إيلون ماسك

اختلافات كثيرة

وبالتدقيق في الصور، تظهر الكثير من الاختلافات والأمور غير الطبيعية، ومنها اختلاف لون شعر الروبوت وملامحه من صورة لأخرى، كما أن نظرات إيلون ماسك والروبوت غير منتظمة وغير موجهة في اتجاهها الطبيعي.

كما يظهر أيضا ماسك في إحدى الصور المفبركة ببطن ضخمة وجسد مترهل على عكس هيئته الحالية، ويعود ليظهر في صورة أخرى من الصور المفبركة بقوام ممشوق ودون أي ترهلات جسدية.

وتعد هذه الصور المنتشرة عن إيلون ماسك، خير دليل على قوة الذكاء الاصطناعي وتطوره المتسارع، فعدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صدق تلك الصور.

"أوبتيموس" وليس "كاتانيلا"

ويستند ناشرو الصور المفبركة إلى إعلان ماسك في أكتوبر 2022، عن نموذج أولي لروبوت من إنتاج شركة تسلا شبيه بالبشر، ولكن هذا النموذج كان يسمى "أوبتيموس" وليس "كاتانيلا".

كما أن هذا النموذج كان مخطط الانتهاء منه في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات، ولم يمر سوى سبعة أشهر فقط عن النموذج الأولي، وقال وقتها ماسك: "أعتقد أن أوبتيموس سيكون أمرا لا يصدق في غضون خمس أو 10 سنوات".

كما لم يعلن ماسك أو شركة تسلا عن أي تقدم بهذا الشكل في خطة صناعة الروبوت الجديد، ولم تظهر تلك الصور المفبركة على أي من حسابات ماسك أو شركته الرسمية.