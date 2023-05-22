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(رويترز)

بعد طول انتظار.. واتساب يسمح بتعديل الرسائل المرسلة

العربية.نت - وكالات
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منح واتساب المستخدمين واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل.

وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا في تدوينة الاثنين: "حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب"، وفق رويترز.

ميزة تنافسية جديدة.. يمكنك الآن تشغيل واتساب من 5 هواتف تكنولوجيا واتساب ميزة تنافسية جديدة.. يمكنك الآن تشغيل واتساب من 5 هواتف
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في غضون 15 دقيقة

ومع نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على "إرسال".

كما يمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "تعديل" في القائمة.

وستحمل الرسالة المعدلة وصف "معدلة"، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.

تليغرام وسيغنال وتويتر

يشار إلى أن التطبيقات المنافسة مثل تليغرام وسيغنال تسمح للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل.

كذلك أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لطائفة معينة من المستخدمين في العام الماضي.

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