كيف استخدمت كروم الذكاء الاصطناعي لحماية المتصفحين من الاحتيال؟

أطلق محرك البحث لاستخبارات التهديد السيبراني "كريمينال آي بي" Criminal IP إضافةً لمتصفح الويب كروم تمتاز بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية المستخدمين من التصيد، والبرامج الضارة، وبرامج انتزاع الفدية، والاحتيال.

وأبلغ مجلس مكافحة التصيد الاحتيالي عن زيادة في عناوين URL التي تُستخدم في التصيد، لاسيما التي تستهدف المؤسسات المالية. وعلى الرغم من استخدام تقنيات التهرب منها، يستمر التصيد في إحداث ضرر كبير.

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ولمعالجة هذه المشكلة وتقديم حلول وقائية عملية، أطلق "كريمينال آي بي"، الذي تطوره شركة "أي آي سبيرا" AI SPERA، إضافة لمتصفح كروم اسمها "فاحص روابط حيل التصيد كريمينال آي بي" Criminal IP Phishing scams link checker.

وتوفر إضافة كروم الجديدة فحصًا في الوقت الفعلي لمواقع الويب في جميع أنحاء العالم، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع التصيد التي أُنشئت حديثًا.

وتقوم الإضافة بإجراء عمليات فحص شاملة للروابط في الوقت الفعلي، وهذا يحمي من هجمات التصيد، والبرامج الضارة، وإصابات برامج الفدية، والاحتيال.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأداة بتقييم مستويات أمان مواقع الويب، وتقدم تصنيفًا للمخاطر عبر خمس فئات: آمنة Safe، ومنخفضة Low، ومتوسطة Moderate، وخطرة) Dangerous، وحرجة Critical.

ولتعزيز الأمان، تقوم ميزة "حجب الاحتيال" Scam Block على الفور بحظر الروابط الخطرة، وهذا يمنع الوصول العرضي إلى المواقع الضارة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُطلق "الوضع المتقدم" Advanced Mode إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف عن محاولات التصيد غير المكشوف عنها.

ويمكن للمستخدمين أيضًا فحص الثغرات الأمنية CVE، والمنافذ المفتوحة، ومعلومات التطبيقات المشغلة المرتبطة بعنوان IP الخاص بموقع الويب.

ولتثبيت الإضافة، ما عليك سوى البحث عن Criminal IP في متجر "كروم ويب ستور" Chrome Web Store.

ويمكن للمستخدمين الذين قد سجّلوا الدخول إلى كروم بحساباتهم الشخصية استخدامها على الفور دون تسجيل في غضون ثوان.

ومن خلال تنفيذ تدابير قوية لمنع التصيد الاحتيالي، بدءًا من إضافة Criminal IP لمتصفح كروم، يمكن للمؤسسات والأفراد تحسين ما هم فيه من الأمن السيبراني العام، وهذا يقلل من خطر الوقوع ضحيةً لهجمات التصيد الاحتيالي التي غالبًا ما تؤدي إلى الإصابة بالبرامج الضارة وبرامج الفدية.

ومنذ الإطلاق الرسمي لـ Criminal IP في 17 أبريل الماضي، حظي المحرك باعتراف عالمي في مجال الأمن السيبراني، إذ رسخ مكانته كمحرك البحث لاستخبارات الأمن السيبراني بارز من خلال إمكانية تكامل واجهة برمجة التطبيقات API والشراكات القوية.

ويقدم Criminal IP خططًا بأسعار معقولة تُخصص لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، وهذا يوفر لهم المرونة والراحة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر محرك البحث خيار عضوية مجانية لأولئك الذين يفضلون الوصول إلى ميزات محدودة دون أي تكلفة.