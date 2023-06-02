استباقاً لأبل.. ميتا تكشف عن نظّارتها الجديدة للواقع المختلط

كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الخميس، عن الجيل التالي من نظّارة الواقع المختلط "كويست 3"، بينما تستعد لاحتمال أن تغير أبل قواعد سوق ناشئة يهيمن عليها عملاق التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وقال زوكربيرغ في منشور على إنستغرام إن النظارة، التي يبدأ سعرها من 499 دولاراً، ستكون أنحف 40% عن نظارة ميتا السابقة وتتميز بقنية عرض الواقع المختلط الملون، الذي يجمع بين عناصر الواقع المعزز والافتراضي.

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وقالت ميتا أيضاً إنها ستخفض أسعار نظارات "كويست 2" الحالية مع إضافة تحديثات للأداء بهدف تقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.

وذكر زوكربيرغ أن "كويست 3" ستحتوي أيضاً على مجموعة جديدة من رقائق كوالكوم تتميز بمعالجة أفضل مرتين للرسوم من سابقتها "كويست 2".

وقال إنه سيجري إطلاق النظارة في الخريف ووعد بمزيد من التفاصيل في المؤتمر السنوي للشركة عن الواقعين الافتراضي والمعزز يوم 27 سبتمبر.

استباق أبل

في سياق متصل، أفادت وكالة بلومبرغ بأن إعلان زوكربيرغ يأتي قبل أقل من أسبوع من توقعات بكشف شركة أبل المنافسة النقاب عن أول نظارة للواقع المختلط بسعر يقارب 3000 دولار.

وتمثل نظارات "كويست 2" و"كويست برو" من إنتاج ميتا 80% تقريباً من 8.8 مليون نظارات واقع مختلط بيعت في 2022، بحسب تقديرات صادرة عن شركة "آي. دي. سي" لبحوث السوق.

وحل في المركز الثاني بفارق كبير وبحصة نسبتها 10% من السوق نظارة بيكو التي تصنعها شركة بايت دانس المملوكة لصينيين والتي تملك أيضاً منصة تيك توك المنافسة في وسائل الاتصال الاجتماعي.

لكن ميتا، على هيمنتها، تجد صعوبة في تسويق رؤيتها لـ"ميتافيرس" من العوالم الافتراضية المترابطة، وكذلك في زيادة حصة النظارات خارج سوق الألعاب الإلكترونية.

وبعد تناميها بشدة خلال جائحة كورونا، تعثرت مبيعات النظارات في الربع الأول من هذا العام، إذ تراجعت السوق الإجمالية لسماعات الواقعين الافتراضي والمعزز 54.4% على أساس سنوي.