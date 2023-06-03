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FILE - Twitter logos hang outside the company's offices in San Francisco, Monday, Dec. 19, 2022. Ella Irwin, a top Twitter executive responsible for safety and content moderation, has left the company. Her departure came after owner Elon Musk publicly complained about the platform’s handling of posts about transgender topics. (AP Photo/Jeff Chiu, File)
(تعبيرية)
تويتر

بعد انتقاد من ماسك.. استقالة مسؤولة إدارة السلامة في تويتر

واجهت المنصة اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة إيلون ماسك عليها العام الماضي

العربية.نت
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استقالت مديرة تنفيذية بارزة في تويتر مسؤولة عن إدارة السلامة والمحتوى من الشركة.

وقدمت المديرة استقالتها، أمس الجمعة، بعد أن شكا مالك تويتر، إيلون ماسك، علناً من تعامل المنصة مع بعض المنشورات.

إيلا إيروين
إيلا إيروين
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وأكدت إيلا إيروين رحيلها عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.

وواجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها العام الماضي.

بالإضافة إلى ماسك، كانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى في الشهور الأخيرة في الشركة.

وتعاني الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التي أدخلها ماسك وتخفيف القيود التي تحد من خطاب الكراهية.

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