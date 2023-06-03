بعد انتقاد من ماسك.. استقالة مسؤولة إدارة السلامة في تويتر

استقالت مديرة تنفيذية بارزة في تويتر مسؤولة عن إدارة السلامة والمحتوى من الشركة.

وقدمت المديرة استقالتها، أمس الجمعة، بعد أن شكا مالك تويتر، إيلون ماسك، علناً من تعامل المنصة مع بعض المنشورات.

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وأكدت إيلا إيروين رحيلها عن الشركة، لكنها لم تعلن سبب ذلك.

وواجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها العام الماضي.

بالإضافة إلى ماسك، كانت إيروين أبرز صوت مدافع عن تغيير سياسات المحتوى في الشهور الأخيرة في الشركة.

وتعاني الشركة لإعادة المعلنين الذين تخلوا عنها بسبب التغييرات الكبيرة التي أدخلها ماسك وتخفيف القيود التي تحد من خطاب الكراهية.