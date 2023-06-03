تدريجياً.. غوغل تطلق مساعدها للذكاء الاصطناعي Duet AI

بدأت غوغل بإطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Duet AI" في خدمات "غوغل وورك سبيس Workspace"، وذلك بشكل تجريبي لعدد محدود من المستخدمين.

وكانت غوغل قد أعلنت عن مساعد "Duet AI"، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في وقتٍ سابق ضمن فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O 2023.



ولايزال المساعد الشخصي "Duet AI" في المرحلة التجريبية، إذ كانت غوغل قد فتحت الباب أمام المستخدمين الراغبين في تجربته للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني. حاليًا، بدأت غوغل في توفير "Duet AI" لبعض المستخدمين، بشرط أن يكونوا من مشتركي خدمات "غوغل وورك سبيس" المأجورة داخل الولايات المتحدة.

مادة اعلانية

ويقدم مساعد "Duet AI" العديد من المميزات الجديدة داخل تطبيقات "غوغل وورك سبيس" المختلفة، التي تشمل المستندات Google Docs، والعروض التقديمية Google Slides، وجداول البيانات Google Sheets، بالإضافة إلى تطبيق محادثات الفيديو Meet، والبريد الإلكتروني Gmail، وغيرها.

ويمكن أن ينفذ المساعد الشخصي "Duet AI" العديد من المهام المعقدة بضغطة زر، بحسب التطبيق الذي يعمل داخله. على سبيل المثال، يستطيع "Duet AI" داخل تطبيق العروض التقديمية أن يولد صورًا وخلفياتٍ من الأوامر النصية التي يدخلها المستخدم، إذ يعمل المساعد الشخصي في لوحة جانبية، تحتوي على مساحة مخصصة لإدخال الأوامر النصية، كما يمكن كذلك اختيار نوع الرسم المُراد، لينتج بعدها 6 إلى 8 رسومات قابلة للزيادة، عندما يضغط المستخدم على "عرض المزيد"، وعند الوصول إلى الصورة المناسبة، يمكن إدراجها داخل العرض التقديمي مباشرة، كما أوضحت غوغل في تغريدة لها لها تويتر.

جدير بالذكر أن الصور التي يُظهرها مساعد غوغل يولدها عبر الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى أوامر المستخدم، ولا يبحث عنها في الإنترنت، ويجلبها منه.

وبالمثل أيضًا، سوف يساعد "Duet AI" المستخدم على توليد النصوص في تطبيق المستندات Docs بحسب ما يود المستخدم كتابته، وكذلك المساعدة في صياغة ردود كاملة بشكل احترافي داخل بريد جيميل Gmail، فقط باستخدام بعض العبارات المبدئية، علمًا بأن تلك النصوص والردود تكون قابلة للتعديل.

ومن المتوقع أن تطلق غوغل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها للمزيد من المستخدمين خلال الفترة القادمة لتسريع وتيرة تدريبه وتحسينه وإصلاح الأخطاء به استنادًا إلى ردود فعل المستخدمين في المرحلة التجريبية قبل إطلاقه على نطاق واسع.

وتنافس غوغل بمساعدها الجديد مايكروسوفت، التي تمتلك أداةً مشابهةً باسم Copilot في خدمات مايكروسوفت 365، التي تنافس بدورها مجموعة خدمات "غوغل وورك سبيس".